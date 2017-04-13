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13 апреля 2017, 18:39

Renault расширил ассортимент онлайн-шоурума

Renault начинает продажу легковых автомобилей 2017 модельного года в онлайн-шоуруме. С момента открытия Интернет-магазина в июне прошлого года было продано более 1 500 автомобилей, а самой продаваемой моделью стал кроссовер Kaptur.
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Таким образом, компания вышла на завершающую стадию в стратегии расширения ассортимента онлайн-шоурума. В дальнейшем все новые автомобили французкого бренда будут доступны одновременно в дилерской сети и онлайн-шоуруме.

Renault Kaptur Style 2.0 AT 4x4
2 л, 143 л.с
Автоматическая, 4-ступенчатая
0-100 - 11.2 с, 180 км/ч
4333 x 1813 x 1613 мм
полный
АИ-95, 8.9 л на 100 км
1 149 990 руб
Все характеристики

Запуск онлайн-шоурума был приурочен к началу продаж нового вседорожника Kaptur, в октябре клиентам стал доступен Duster в лимитированной серии Dakar, а с января Renault Россия расширила модельный ряд виртуального магазина легковыми автомобилями 2016 модельного года.

С января 2017 года покупатели получили возможность дистанционного оформления кредита. В апреле и мае на весь модельный ряд в онлайн-шоуруме действует нулевая ставка по кредиту на 3 года. Также с апреля официальные дилеры Renault в России получили возможность предлагать клиентам дополнительную выгоду на покупку определенных автомобилей в онлайн-шоуруме.

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Renault расширил ассортимент онлайн-шоурума
Таким образом, компания вышла на завершающую стадию в стратегии расширения ассортимента онлайн-шоурума. В дальнейшем все новые автомобили французкого бренда будут доступны одновременно в дилерской сети и онлайн-шоуруме.{{params_55557}}Запуск онлайн-шоурума был приурочен к началу продаж нового вседорожника Kaptur, в октябре клиентам стал доступен Duster в лимитированной серии Dakar, а с января Renault Россия расширила модельный ряд виртуального магазина легковыми автомобилями 2016 модельного года.С января 2017 года покупатели получили возможность дистанционного оформления кредита. В апреле и мае на весь модельный ряд в онлайн-шоуруме действует нулевая ставка по кредиту на 3 года. Также с апреля официальные дилеры Renault в России получили возможность предлагать клиентам дополнительную выгоду на покупку определенных автомобилей в онлайн-шоуруме.
2017-04-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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