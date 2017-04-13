Renault расширил ассортимент онлайн-шоурума
Таким образом, компания вышла на завершающую стадию в стратегии расширения ассортимента онлайн-шоурума. В дальнейшем все новые автомобили французкого бренда будут доступны одновременно в дилерской сети и онлайн-шоуруме.
|Renault Kaptur Style 2.0 AT 4x4
|2 л, 143 л.с
|Автоматическая, 4-ступенчатая
|0-100 - 11.2 с, 180 км/ч
|4333 x 1813 x 1613 мм
|полный
|АИ-95, 8.9 л на 100 км
|1 149 990 руб
|Все характеристики
Запуск онлайн-шоурума был приурочен к началу продаж нового вседорожника Kaptur, в октябре клиентам стал доступен Duster в лимитированной серии Dakar, а с января Renault Россия расширила модельный ряд виртуального магазина легковыми автомобилями 2016 модельного года.
С января 2017 года покупатели получили возможность дистанционного оформления кредита. В апреле и мае на весь модельный ряд в онлайн-шоуруме действует нулевая ставка по кредиту на 3 года. Также с апреля официальные дилеры Renault в России получили возможность предлагать клиентам дополнительную выгоду на покупку определенных автомобилей в онлайн-шоуруме.
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