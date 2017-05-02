Renault расширила участников программы для внедорожников
Программа представляет собой доступный кредит с остаточным платежом, низким первоначальным взносом (от 20%), а также c доступными ежемесячными платежами, которые в два раза ниже стандартных кредитных предложений.
Предложение рассчитано на 3 года и предусматривает низкий первоначальный взнос – от 20% стоимости, комфортные ежемесячные платежи, которые клиент выплачивает в течение срока кредита. Например, для Renault Sandero Stepway ежемесячный платеж составит 3 900 рублей в месяц, а для Duster – 4 900 рублей в месяц. Для клиентов, желающих приобрести Kaptur, действует специальное условие, при котором сумма ежемесячного платежа составит всего 5 900 рублей.
Также на весь модельный ряд действует специальная акция 0% на 3 года по программе классического кредита Renault Credit. Наконец, при покупке Duster и Kaptur через онлайн-шоурум клиенты Renault получают дополнительную выгоду до 40 000 рублей.
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