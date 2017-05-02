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2 мая 2017, 19:51

Renault расширила участников программы для внедорожников

Renault Россия расширяет действие программы «Поехали!» на все кроссоверы бренда. С 1 мая в программу, наряду с Kaptur, включены переднеприводный кроссовер Sandero Stepway и внедорожник Duster.
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Программа представляет собой доступный кредит с остаточным платежом, низким первоначальным взносом (от 20%), а также c доступными ежемесячными платежами, которые в два раза ниже стандартных кредитных предложений.

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Ровно год назад с конвейера завода Renault в Москве сошел первый серийный кроссовер Kaptur. С момента старта ...
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Предложение рассчитано на 3 года и предусматривает низкий первоначальный взнос – от 20% стоимости, комфортные ежемесячные платежи, которые клиент выплачивает в течение срока кредита. Например, для Renault Sandero Stepway ежемесячный платеж составит 3 900 рублей в месяц, а для Duster – 4 900 рублей в месяц. Для клиентов, желающих приобрести Kaptur, действует специальное условие, при котором сумма ежемесячного платежа составит всего 5 900 рублей.

Также на весь модельный ряд действует специальная акция 0% на 3 года по программе классического кредита Renault Credit. Наконец, при покупке Duster и Kaptur через онлайн-шоурум клиенты Renault получают дополнительную выгоду до 40 000 рублей.

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Renault расширила участников программы для внедорожников
Программа представляет собой доступный кредит с остаточным платежом, низким первоначальным взносом (от 20%), а также c доступными ежемесячными платежами, которые в два раза ниже стандартных кредитных предложений.{{material_119014}} Предложение рассчитано на 3 года и предусматривает низкий первоначальный взнос – от 20% стоимости, комфортные ежемесячные платежи, которые клиент выплачивает в течение срока кредита. Например, для Renault Sandero Stepway ежемесячный платеж составит 3 900 рублей в месяц, а для Duster – 4 900 рублей в месяц. Для клиентов, желающих приобрести Kaptur, действует специальное условие, при котором сумма ежемесячного платежа составит всего 5 900 рублей.Также на весь модельный ряд действует специальная акция 0% на 3 года по программе классического кредита Renault Credit. Наконец, при покупке Duster и Kaptur через онлайн-шоурум клиенты Renault получают дополнительную выгоду до 40 000 рублей.
2017-05-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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