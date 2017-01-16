16 января 2017, 11:00

Renault расширяет ассортимент онлайн-шоурума

Покупатели смогут приобрести автомобили 2016 модельного года. Также Renault Россия заключила стратегическое партнерское соглашение, благодаря которому кредит оформляется дистанционно.

Дополнительно к кроссоверу Kaptur и внедорожнику Duster, которые пользуются большим спросом, для онлайн-покупки стали доступны Logan, Sandero, Sandero Stepway и Fluence, произведенные в 2016 году. При этом клиенты онлайн-шоурума, приобретающие автомобили прошлого модельного года, получают зимние шины в подарок.

Также компания заключила партнерское соглашение с компанией Яндекс.Деньги: все операции по интернет-эквайрингу обеспечит платежное решение Яндекс.Касса. Клиентам онлайн-шоурума стало доступно дистанционное оформление кредита: для этого клиенту достаточно в качестве способа оплаты указать «Кредит». В случае положительного решения, клиент может обратиться с одобренным кредитным предложением к дилеру и оформить покупку.

На все автомобили 2016 модельного года действует специальное кредитное предложение Renault Credit: 4,9 % на 3 года. Оно суммируется с другими специальными предложениями производителя и действует при первоначальном взносе от 20 % стоимости автомобиля.

Добавим, что онлайн-шоурум Renault открылся в середине прошлого года. Это первая на российском рынке платформа для онлайн-продаж автомобилей, где клиенты компании могут больше узнать о транспортном средстве, забронировать понравившуюся комплектацию, а также внести предоплату, не выходя из дома.

Купить авто Рено

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Renault Magnum
| Кому: Михаил поменяй колечки на секциях или толкателям триндец будет
Баур
Форум Renault Premium
пропала нижняя половинка на прянику евро3 что может быть?
Дмитрий
Форум Renault Master
при установке форсунки сорвали резьбу в головке! что делать? подскажите пожалуйста!
ВАСЕК
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Renault Автомудрость Renault АвтоПитер Renault Дизайн и тюнинг Renault Новинки и концепт кары Renault Новости и акции автосалонов Renault Автосалоны и дилеры марки Renault Аренда и прокат авто марки Renault Автоклубы и форумы автозавчастей марки Renault Автосервисы и магазины автозапчастей марки Renault
Главные материалы
Год ожиданий. Чем порадует авторынок в 2017-м?
Как протекают продажи Renault Duster Dakar Edition
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 65 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 22 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Renault расширяет ассортимент онлайн-шоурума
Дополнительно к кроссоверу Kaptur и внедорожнику Duster, которые пользуются большим спросом, для онлайн-покупки стали доступны Logan, Sandero, Sandero Stepway и Fluence, произведенные в 2016 году. При этом клиенты онлайн-шоурума, приобретающие автомобили прошлого модельного года, получают зимние шины в подарок. Также компания заключила партнерское соглашение с компанией Яндекс.Деньги: все операции по интернет-эквайрингу обеспечит платежное решение Яндекс.Касса. Клиентам онлайн-шоурума стало доступно дистанционное оформление кредита: для этого клиенту достаточно в качестве способа оплаты указать «Кредит». В случае положительного решения, клиент может обратиться с одобренным кредитным предложением к дилеру и оформить покупку. На все автомобили 2016 модельного года действует специальное кредитное предложение Renault Credit: 4,9 % на 3 года. Оно суммируется с другими специальными предложениями производителя и действует при первоначальном взносе от 20 % стоимости автомобиля. Добавим, что онлайн-шоурум Renault открылся в середине прошлого года. Это первая на российском рынке платформа для онлайн-продаж автомобилей, где клиенты компании могут больше узнать о транспортном средстве, забронировать понравившуюся комплектацию, а также внести предоплату, не выходя из дома.
2017-01-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG