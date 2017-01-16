Renault расширяет ассортимент онлайн-шоурума
Дополнительно к кроссоверу Kaptur и внедорожнику Duster, которые пользуются большим спросом, для онлайн-покупки стали доступны Logan, Sandero, Sandero Stepway и Fluence, произведенные в 2016 году. При этом клиенты онлайн-шоурума, приобретающие автомобили прошлого модельного года, получают зимние шины в подарок.
Также компания заключила партнерское соглашение с компанией Яндекс.Деньги: все операции по интернет-эквайрингу обеспечит платежное решение Яндекс.Касса. Клиентам онлайн-шоурума стало доступно дистанционное оформление кредита: для этого клиенту достаточно в качестве способа оплаты указать «Кредит». В случае положительного решения, клиент может обратиться с одобренным кредитным предложением к дилеру и оформить покупку.
На все автомобили 2016 модельного года действует специальное кредитное предложение Renault Credit: 4,9 % на 3 года. Оно суммируется с другими специальными предложениями производителя и действует при первоначальном взносе от 20 % стоимости автомобиля.
Добавим, что онлайн-шоурум Renault открылся в середине прошлого года. Это первая на российском рынке платформа для онлайн-продаж автомобилей, где клиенты компании могут больше узнать о транспортном средстве, забронировать понравившуюся комплектацию, а также внести предоплату, не выходя из дома.
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