Renault рассказал о характеристиках электрокара ZOE
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Также автоконцерн раскрыл стоимость новинки для британского рынка. Авто было презентовано на Парижском автосалоне в прошлом году. Батарея позволяет преодолеть без подзарядки расстояние в 250 миль.
Приобрести электрокар можно по цене от 17 500 до 25 800 долларов при условии покупки без батареи. Если включить ее в стоимость, то цена вырастет до 23 700 долларов. Максимальная стоимость достигнет в этом случае 32 800 долларов.
Также ZOE имеет приложение для смартфона, которое поможет найти ближайшую станцию зарядки для электрокара. Если владелец находится далеко от авто, оно позволяет оценить имеющийся уровень зарядки удаленно.
Привет всем!У меня такая проблема на магнуме 440,2005года, когда пробуксовывает заднее колесо на панеле засвечивается знак стоп впоследствии чего неработает автомат и притормажевает колесо, но стоит выключить зажигание и включить обратно проблема изчезает.Но даже если не пробуксовывать, а просто нажать ...
Renault рассказал о характеристиках электрокара ZOE
Приобрести электрокар можно по цене от 17 500 до 25 800 долларов при условии покупки без батареи. Если включить ее в стоимость, то цена вырастет до 23 700 долларов. Максимальная стоимость достигнет в этом случае 32 800 долларов. Также ZOE имеет приложение для смартфона, которое поможет найти ближайшую станцию зарядки для электрокара. Если владелец находится далеко от авто, оно позволяет оценить имеющийся уровень зарядки удаленно.
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