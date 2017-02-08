8 февраля 2017, 16:42

Renault рассказал о характеристиках электрокара ZOE

Также автоконцерн раскрыл стоимость новинки для британского рынка. Авто было презентовано на Парижском автосалоне в прошлом году. Батарея позволяет преодолеть без подзарядки расстояние в 250 миль.
Приобрести электрокар можно по цене от 17 500 до 25 800 долларов при условии покупки без батареи. Если включить ее в стоимость, то цена вырастет до 23 700 долларов. Максимальная стоимость достигнет в этом случае 32 800 долларов.
 
Также ZOE имеет приложение для смартфона, которое поможет найти ближайшую станцию зарядки для электрокара. Если владелец находится далеко от авто, оно позволяет оценить имеющийся уровень зарядки удаленно.
Новинки и концепт кары Рено

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Renault рассказал о характеристиках электрокара ZOE
Приобрести электрокар можно по цене от 17 500 до 25 800 долларов при условии покупки без батареи. Если включить ее в стоимость, то цена вырастет до 23 700 долларов. Максимальная стоимость достигнет в этом случае 32 800 долларов. Также ZOE имеет приложение для смартфона, которое поможет найти ближайшую станцию зарядки для электрокара. Если владелец находится далеко от авто, оно позволяет оценить имеющийся уровень зарядки удаленно.
2017-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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