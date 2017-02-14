14 февраля 2017, 17:28

Renault рассказал подробности о спорткаре Alpine A120

Премьера новинки состоится в марте в рамках автосалона в Женеве. Сообщается, что модель получит особые кожаные кресла, вес которых составляет всего 13,1 кг. Первые экземпляры модели получат покупатели из стран ЕС, а потом - Великобритании и Японии.
Разработчики из французской компании Alpine опубликовали новые снимки спорткара Alpine A120. Фотографии демонстрируют как легкие сидения новинки, так и элементы кузова. По словам представителей компании, аэродинамика станет ключевой характеристикой спорткара. Показатели достигаются благодаря плоскому полу, а также ряду инженерных решений, выполненных в стиле суперкаров и гоночных болидов.
 
Как сообщалось ранее, новый Alpine A120 получит новый 1,8-литровый бензиновый турбомотор, который выполнен по схеме 1,6-литрового двигателя «заряженного» Renault Clio RS. Ожидается, что производительность такого мотора составит не менее 250 л.с., что позволит набрать 100 км/ч за 4,5 сек.
 
В Alpine подтвердили, что новый Alpine A120 дебютирует на рынке в лимитированной версии Premier Edition, которая включает в себя 1 955 спорткаров.

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Renault рассказал подробности о спорткаре Alpine A120
Разработчики из французской компании Alpine опубликовали новые снимки спорткара Alpine A120. Фотографии демонстрируют как легкие сидения новинки, так и элементы кузова. По словам представителей компании, аэродинамика станет ключевой характеристикой спорткара. Показатели достигаются благодаря плоскому полу, а также ряду инженерных решений, выполненных в стиле суперкаров и гоночных болидов. Как сообщалось ранее, новый Alpine A120 получит новый 1,8-литровый бензиновый турбомотор, который выполнен по схеме 1,6-литрового двигателя «заряженного» Renault Clio RS. Ожидается, что производительность такого мотора составит не менее 250 л.с., что позволит набрать 100 км/ч за 4,5 сек. В Alpine подтвердили, что новый Alpine A120 дебютирует на рынке в лимитированной версии Premier Edition, которая включает в себя 1 955 спорткаров.
2017-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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