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16 мая 2017, 10:31

Renault Sandero RS получил версию Racing Spirit

«Заряженный» хэтчбек Renault Sandero RS теперь будет доступен в еще одной модификации под названием Racing Spirit. Правда, такое исполнение предложат только жителям Бразилии и Аргентины.
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  Renault Sandero RS получил версию Racing Spirit Renault Sandero Renault Sandero RS получил версию Racing Spirit Renault Sandero Renault Sandero RS получил версию Racing Spirit
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фото
  

Внешне модель отличится 17-дюймовыми легкосплавными дисками с шинами Michelin Pilot Sport 4 размерности 205/45. Помимо этого, автомобиль привлечет внимание суппортами тормозных механизмов красного цвета. На кузове «хот-хэтча» присутствуют детали такого же оттенка.

Renault Sandero
Выпускается с 2009 г.
Новый от 479 000 до 699 990 Р
Объявлений: 607
Отзывов: 8

Под капотом установлен 2-литровый атмосферник,  мощность которого составляет 150 л. с. и 205 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии задействована 6-ступенчатая механическая коробка передач с укороченными передаточными числами. «Начинка» позволяет машине разгоняться с места до «сотни» всего за 8 секунд, а максимальная скорость составляет 202 км/ч.

Всего Renault построит 1500 таких автомобилей.  Каждый экземпляр будет отмечен специальной табличкой с указанием индивидуального номера.  В  Публичный дебют новинки состоится в июне на автошоув Буэнос-Айресе.

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Отзывы по теме
Форум Renault Sandero
| У меня логан 11 года. Перегорают лампочки в птф ( фишка по ходу глючная ) , а в остальном норм машина Еще от частого использования переключателя ближнего света обломились провода в переключателе и пропал сигнал, перепаял в ручную
VVasGaL
У Renault в России 8% рынка
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
Андрей
Тест Renault Sandero: вторая молодость
Ошибочка вышла: в таблице указано "топливо - дизель". С чего бы? Поправьте, пжс!
Владимир
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Renault Sandero RS получил версию Racing Spirit
Внешне модель отличится 17-дюймовыми легкосплавными дисками с шинами Michelin Pilot Sport 4 размерности 205/45. Помимо этого, автомобиль привлечет внимание суппортами тормозных механизмов красного цвета. На кузове «хот-хэтча» присутствуют детали такого же оттенка.{{model_2788}}Под капотом установлен 2-литровый атмосферник,  мощность которого составляет 150 л. с. и 205 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии задействована 6-ступенчатая механическая коробка передач с укороченными передаточными числами. «Начинка» позволяет машине разгоняться с места до «сотни» всего за 8 секунд, а максимальная скорость составляет 202 км/ч.Всего Renault построит 1500 таких автомобилей.  Каждый экземпляр будет отмечен специальной табличкой с указанием индивидуального номера.  В  Публичный дебют новинки состоится в июне на автошоув Буэнос-Айресе.
2017-05-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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