Renault Sandero RS получил версию Racing Spirit
Внешне модель отличится 17-дюймовыми легкосплавными дисками с шинами Michelin Pilot Sport 4 размерности 205/45. Помимо этого, автомобиль привлечет внимание суппортами тормозных механизмов красного цвета. На кузове «хот-хэтча» присутствуют детали такого же оттенка.
Под капотом установлен 2-литровый атмосферник, мощность которого составляет 150 л. с. и 205 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии задействована 6-ступенчатая механическая коробка передач с укороченными передаточными числами. «Начинка» позволяет машине разгоняться с места до «сотни» всего за 8 секунд, а максимальная скорость составляет 202 км/ч.
Всего Renault построит 1500 таких автомобилей. Каждый экземпляр будет отмечен специальной табличкой с указанием индивидуального номера. В Публичный дебют новинки состоится в июне на автошоув Буэнос-Айресе.
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