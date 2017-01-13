13 января 2017, 11:39

Renault слегка повысила свою рыночную долю в России

По итогам 2016 года рыночная доля Renault в России достигла 8,2%, что на немного лучше показателя за 2015-й. Общий объем продаж бренда составил 117 230 автомобилей.
Renault слегка повысила свою рыночную долю в России
По словам представителей «Renault Россия», важная роль в укреплении позиций компании принадлежит новому кроссоверу Kaptur. Это первая модель в истории Renault, в создании которой на всех этапах (от концепции автомобиля и до постановки на конвейер) принимали участие российские специалисты.
 
Все модели Renault российского производства стабильно входят в ТОП-15 наиболее востребованных легковых автомобилей. Уровень локализации производства машин марки на сегодняшний день составляет 63,8%.
 
От себя напомним, что в 2015 году компания реализовала в России 120 411 новых автомобилей. А годом ранее, в 2014-м, этот показатель равнялся 194 531 ед. Рекордным же годом для французской марки стал 2013-й - тогда россияне сообща приобрели 210 094 Renault. 

Комплектации и технические характеристики

Renault Kaptur Style 2.0 MT 4x4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин143
Объем двигателя1998
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл10.1
Загородный цикл6.7
Смешанный цикл8.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Рено Каптур, Captur

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Renault Magnum
| Кому: Михаил поменяй колечки на секциях или толкателям триндец будет
Баур
Форум Renault Premium
пропала нижняя половинка на прянику евро3 что может быть?
Дмитрий
Форум Renault Master
при установке форсунки сорвали резьбу в головке! что делать? подскажите пожалуйста!
ВАСЕК
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Renault Автомудрость Renault АвтоПитер Renault Дизайн и тюнинг Renault Новинки и концепт кары Renault Новости и акции автосалонов Renault Автосалоны и дилеры марки Renault Аренда и прокат авто марки Renault Автоклубы и форумы автозавчастей марки Renault Автосервисы и магазины автозапчастей марки Renault
Главные материалы
Год ожиданий. Чем порадует авторынок в 2017-м?
Как протекают продажи Renault Duster Dakar Edition
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа Renault Kaptur
Купить Renault Kaptur 2016 в Москве
879 000 Р
Купить Renault Kaptur 2016 в Москве
759 000 Р
Купить Renault Kaptur 2016 в Москве
634 990 Р
Купить Renault Kaptur 2016 в Москве
605 000 Р
Купить Renault Kaptur 2016 в Москве
879 000 Р
Купить Renault Kaptur 2016 в Москве
759 000 Р
Купить Renault Kaptur 2016 в Москве
634 990 Р
Купить Renault Kaptur 2016 в Москве
605 000 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 65 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 22 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Kaptur
Renault слегка повысила свою рыночную долю в России
По словам представителей «Renault Россия», важная роль в укреплении позиций компании принадлежит новому кроссоверу Kaptur. Это первая модель в истории Renault, в создании которой на всех этапах (от концепции автомобиля и до постановки на конвейер) принимали участие российские специалисты.  Все модели Renault российского производства стабильно входят в ТОП-15 наиболее востребованных легковых автомобилей. Уровень локализации производства машин марки на сегодняшний день составляет 63,8%. От себя напомним, что в 2015 году компания реализовала в России 120 411 новых автомобилей. А годом ранее, в 2014-м, этот показатель равнялся 194 531 ед. Рекордным же годом для французской марки стал 2013-й - тогда россияне сообща приобрели 210 094 Renault. 
2017-01-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG