Renault слегка повысила свою рыночную долю в России
Вконтакте
Facebook
По итогам 2016 года рыночная доля Renault в России достигла 8,2%, что на немного лучше показателя за 2015-й. Общий объем продаж бренда составил 117 230 автомобилей.
По словам представителей «Renault Россия», важная роль в укреплении позиций компании принадлежит новому кроссоверу Kaptur. Это первая модель в истории Renault, в создании которой на всех этапах (от концепции автомобиля и до постановки на конвейер) принимали участие российские специалисты.
Все модели Renault российского производства стабильно входят в ТОП-15 наиболее востребованных легковых автомобилей. Уровень локализации производства машин марки на сегодняшний день составляет 63,8%.
От себя напомним, что в 2015 году компания реализовала в России 120 411 новых автомобилей. А годом ранее, в 2014-м, этот показатель равнялся 194 531 ед. Рекордным же годом для французской марки стал 2013-й - тогда россияне сообща приобрели 210 094 Renault.
Renault слегка повысила свою рыночную долю в России
По словам представителей «Renault Россия», важная роль в укреплении позиций компании принадлежит новому кроссоверу Kaptur. Это первая модель в истории Renault, в создании которой на всех этапах (от концепции автомобиля и до постановки на конвейер) принимали участие российские специалисты. Все модели Renault российского производства стабильно входят в ТОП-15 наиболее востребованных легковых автомобилей. Уровень локализации производства машин марки на сегодняшний день составляет 63,8%. От себя напомним, что в 2015 году компания реализовала в России 120 411 новых автомобилей. А годом ранее, в 2014-м, этот показатель равнялся 194 531 ед. Рекордным же годом для французской марки стал 2013-й - тогда россияне сообща приобрели 210 094 Renault.
В избранное