Renault выходит на улицу и планирует «фестивалить»
Мероприятие объединит в¬ себе мультимедийное искусство, современный театр, новые научные опыты, паблик-арт, дискуссионные, образовательные программы. При этом станет огромным научно-популярным аттракционом, построенным на определенное время для 50 тыс. человек. Заявленная тема - «Сила притяжения».
Импортер не первый раз поддерживает мероприятия, направленные на развитие инноваций, науки и технологий. Компания выступает инициатором внедрения концепции smart cities, которая широко используется в Европе и направлена на создание качественно нового уровня жизни населения мегаполиса за счет развитой системы городского транспорта.
Компания предлагает использовать европейский опыт популяризации электромобилей и развития зарядной инфраструктуры, в частности, за счет включения их в систему каршеринга, карпулинга и электротакси.
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