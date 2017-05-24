48
24 мая 2017, 12:17

Renault выходит на улицу и планирует «фестивалить»

Компания «Renault Россия» выступает партнером IV уличного фестиваля «Политех». Он пройдет на грядущих выходных - 27 и 28 мая 2017 года в столичном Парке Горького.
^
Renault выходит на улицу и планирует «фестивалить» Renault Kaptur, Renault Twizy

Мероприятие объединит в¬ себе мультимедийное искусство, современный театр, новые научные опыты, паблик-арт, дискуссионные, образовательные программы. При этом станет огромным научно-популярным аттракционом, построенным на определенное время для 50 тыс. человек. Заявленная тема - «Сила притяжения».

Renault Twizy
Новый от 799 000 до 959 000 Р
В рамках фестиваля «Renault Россия» представит кроссовер Kaptur и электромобили Renault Twizy. В зоне автопроизводителя гостей ждет не только знакомство с автомобилями, но и занимательные активности. К примеру, можно будет узнать, сколько воздушных шаров необходимо человеку, чтобы преодолеть гравитацию и оторваться от земли...

Импортер не первый раз поддерживает мероприятия, направленные на развитие инноваций, науки и технологий. Компания выступает инициатором внедрения концепции smart cities, которая широко используется в Европе и направлена на создание качественно нового уровня жизни населения мегаполиса за счет развитой системы городского транспорта.

Компания предлагает использовать европейский опыт популяризации электромобилей и развития зарядной инфраструктуры, в частности, за счет включения их в систему каршеринга, карпулинга и электротакси.

Новости Рено Каптур, Captur, Твизи

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Renault Magnum
Привет всем!У меня такая проблема на магнуме 440,2005года, когда пробуксовывает заднее колесо на панеле засвечивается знак стоп впоследствии чего неработает автомат и притормажевает колесо, но стоит выключить зажигание и включить обратно проблема изчезает.Но даже если не пробуксовывать, а просто нажать ...
Slavyan83
Форум Renault Premium
пропала нижняя половинка на прянику евро3 что может быть?
Дмитрий
Форум Renault Master
при установке форсунки сорвали резьбу в головке! что делать? подскажите пожалуйста!
ВАСЕК
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Renault Автомудрость Renault АвтоПитер Renault Дизайн и тюнинг Renault Новинки и концепт кары Renault Новости и акции автосалонов Renault Автосалоны и дилеры марки Renault Аренда и прокат авто марки Renault Автоклубы и форумы автозавчастей марки Renault Автосервисы и магазины автозапчастей марки Renault
Главные материалы
Битвы за дорогу. Как наказать агрессивных водителей?
Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: из жизни динозавров
Хотели бы Вы, чтобы Chevrolet вернулся в Россию?
Голосовать
Продажа Renault Kaptur
Объявления о продаже Renault Kaptur
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс Среднеразмерные фургоны
Citroen Jumper и еще 12 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Kaptur
Renault выходит на улицу и планирует «фестивалить»
Мероприятие объединит в¬ себе мультимедийное искусство, современный театр, новые научные опыты, паблик-арт, дискуссионные, образовательные программы. При этом станет огромным научно-популярным аттракционом, построенным на определенное время для 50 тыс. человек. Заявленная тема - «Сила притяжения».{{model_6298}} В рамках фестиваля «Renault Россия» представит кроссовер Kaptur и электромобили Renault Twizy. В зоне автопроизводителя гостей ждет не только знакомство с автомобилями, но и занимательные активности. К примеру, можно будет узнать, сколько воздушных шаров необходимо человеку, чтобы преодолеть гравитацию и оторваться от земли...Импортер не первый раз поддерживает мероприятия, направленные на развитие инноваций, науки и технологий. Компания выступает инициатором внедрения концепции smart cities, которая широко используется в Европе и направлена на создание качественно нового уровня жизни населения мегаполиса за счет развитой системы городского транспорта. Компания предлагает использовать европейский опыт популяризации электромобилей и развития зарядной инфраструктуры, в частности, за счет включения их в систему каршеринга, карпулинга и электротакси.
2017-05-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Курск Красноярский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG