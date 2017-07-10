10 июля 2017, 17:43
Renault задумался о выпуске «заряженного» электрокара
Французский автопроизводитель озвучил свои планы: целью компании стал выпуск сверхмощной модификации электрокара Zoe. Дебют новинки Zoe RS должен состояться до конца 2020 года. Амбициозные намерения стали возможны благодаря использованию новых батарей на автомобилях бренда.
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Разработку высокопроизводительного хэтчбека на себя взяло подразделение Renault Sport. Перед инженерами компании стоит задача создать электрический автомобиль с большим запасом хода и максимально облегченным батарейным блоком. Современные батареи легкими назвать никак нельзя, поэтому электрокары не могут похвастаться высокой динамикой. Но французы утверждают, что подобная - хоть и не простая - задача им по плечу.
Напомним, что концепт Renault Zoe с 460 л.с. под капотом уже был показан на Женевском автосалоне.
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12.03.2017, 20:00
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