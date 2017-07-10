10 июля 2017, 17:43

Renault задумался о выпуске «заряженного» электрокара

Французский автопроизводитель озвучил свои планы: целью компании стал выпуск сверхмощной модификации электрокара Zoe. Дебют новинки Zoe RS должен состояться до конца 2020 года. Амбициозные намерения стали возможны благодаря использованию новых батарей на автомобилях бренда.
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  Renault задумался о выпуске «заряженного» электрокара Renault Renault задумался о выпуске «заряженного» электрокара Renault Renault задумался о выпуске «заряженного» электрокара
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Предварительные прогнозы позволяют ожидать от компактного автомобиля недюжинную мощность в 460 «лошадей». Это поистине впечатляющая отдача от габаритного электрокара. Как заявляют представители компании, каких-то несколько лет назад о подобных проектах не могло быть и речи. Но на сегодняшний день у Renault есть возможость воплотить этот проект в жизнь.

Разработку высокопроизводительного хэтчбека на себя взяло подразделение Renault Sport. Перед инженерами компании стоит задача создать электрический автомобиль с большим запасом хода и максимально облегченным батарейным блоком. Современные батареи легкими назвать никак нельзя, поэтому электрокары не могут похвастаться высокой динамикой. Но французы утверждают, что подобная - хоть и не простая - задача им по плечу.

Напомним, что концепт Renault Zoe с 460 л.с. под капотом уже был показан на Женевском автосалоне.
Новинки и концепт кары Рено

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Комментарии
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Отзывы по теме
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Renault задумался о выпуске «заряженного» электрокара
{{material_119742}}Предварительные прогнозы позволяют ожидать от компактного автомобиля недюжинную мощность в 460 «лошадей». Это поистине впечатляющая отдача от габаритного электрокара. Как заявляют представители компании, каких-то несколько лет назад о подобных проектах не могло быть и речи. Но на сегодняшний день у Renault есть возможость воплотить этот проект в жизнь.Разработку высокопроизводительного хэтчбека на себя взяло подразделение Renault Sport. Перед инженерами компании стоит задача создать электрический автомобиль с большим запасом хода и максимально облегченным батарейным блоком. Современные батареи легкими назвать никак нельзя, поэтому электрокары не могут похвастаться высокой динамикой. Но французы утверждают, что подобная - хоть и не простая - задача им по плечу.Напомним, что концепт Renault Zoe с 460 л.с. под капотом уже был показан на Женевском автосалоне.
2017-07-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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