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28 апреля 2017, 09:33
Рендеры Audi Q9 появились в сети
Дизайнеры из компании X-Tomi Design создали рендеры кросс-купе Audi Q9. Разработка данной модели даже не входит в планы автопроизводителя, но, тем не менее, авторы решили помечтать.
По мысли создателей, новый Audi Q9 может быть построен на той же архитектуре, что и Q8, а в подкапотном пространстве поместился бы электромотор.
Ранее представители бренда намеревались презентовать новый кроссовер Audi Q8 в следующем году, а в 2019 году планировался дебют компактной модели Q4. Венгерские художники считают, что в SUV-линейке бренда вполне мог бы появиться еще один представитель, который стал бы флагманом. На рендере автомобиль обладает покатой крышей, большими дисками и узкой светодиодной оптикой.
Скорее всего, такой паркетник так и останется рендером. Флагманом компании станет модель Q8.
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