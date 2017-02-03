3 февраля 2017, 08:02

Решен вопрос строительства первого МФК на новгородском участке трассы М-11

Осенью текущего года в Новгородской области будет открыт первый многофункциональный центр на строящейся платной высокоскоростной федеральной магистрали М-11. Об этом стало известно вчера на совещании в областном Правительстве.
Решен вопрос строительства первого МФК на новгородском участке трассы М-11

Оно как раз-таки было посвящено обустройству зон отдыха в местах съездов с данной автотрассы. Пилотный МФК будет расположен недалеко от бывшей усадьбы музыканта Сергея Рахманинова «Онег». Идея проекта принадлежит компании «Роснефть».

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Представитель «Роснефти» Лариса Чикина заметила: «Есть желание использовать те типовые решения, которые мы использовали на сочинских станциях, которые были построены к Олимпиаде. Все эти центры отличаются современным оборудованием и инновационностью. Все свои передовые наработки планируем использовать при создании АЗС в составе многофункционального комплекса».

На новгородском участке платной магистрали М11 будет построено 3 МФК. 2 других комплекса пропишутся в Окуловском и Маловишерском районах – они будут построены в 2018 году.

Проектом предусмотрено зонирование территории таким образом, чтобы разделить парковки разных типов автомобилей, сделать их интуитивно понятными и безопасными с точки зрения разделения потоков пешеходов и автомобилей. Будут созданы специальные места для реализации товаров и продуктов новгородских производителей.

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Решен вопрос строительства первого МФК на новгородском участке трассы М-11
Оно как раз-таки было посвящено обустройству зон отдыха в местах съездов с данной автотрассы. Пилотный МФК будет расположен недалеко от бывшей усадьбы музыканта Сергея Рахманинова «Онег». Идея проекта принадлежит компании «Роснефть».{{material_114088}} Представитель «Роснефти» Лариса Чикина заметила: «Есть желание использовать те типовые решения, которые мы использовали на сочинских станциях, которые были построены к Олимпиаде. Все эти центры отличаются современным оборудованием и инновационностью. Все свои передовые наработки планируем использовать при создании АЗС в составе многофункционального комплекса».На новгородском участке платной магистрали М11 будет построено 3 МФК. 2 других комплекса пропишутся в Окуловском и Маловишерском районах – они будут построены в 2018 году.Проектом предусмотрено зонирование территории таким образом, чтобы разделить парковки разных типов автомобилей, сделать их интуитивно понятными и безопасными с точки зрения разделения потоков пешеходов и автомобилей. Будут созданы специальные места для реализации товаров и продуктов новгородских производителей.
2017-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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