добрый вечер. начну с плюсов.экономия по топливу просто обалденная.шумка на твердую троичку.очень вместимый салон и багажник (у меня стоитГБО ) .высокий клиринс.теперь самый большой минус зап.части на это авто найти невозможно.
подключил брата москвича . результатов ноль. вывод один прежде чем взять ...
Кобальт у меня уже второй год, механика, пробег страшно называть эту цифру) покупал когда-то в элекс полюс, по кредиту. Данный автомобиль отличное соотношения цены и качества! Я бы сказал не убиваемое качество, которому я радуюсь вот уже второй год.
Дорогие россияне поверьте моему личному и увы горькому опыту, сам я житель узбекистана, один из первых приобрел кобальт и откравенно скажу полное-г...о!!! Оплату прнимали в феврале 12 года , а машину получил в конце ноября, т.е. 9 месяцев я кредитовал завод. Первоначально цены были указаны в договоре ...
Рестайлинговый Chevrolet Cobalt пополнит отечественный рынок
Сейчас в России предлагается слегка «перелицованный» Cobalt предыдущего поколения. Автомобиль продается как Ravon R4. О том, когда может приехать новинка, неизвестно. Предположительно, новый Cobalt будет комплектоваться 1,5-литровым мотором мощностью 106 л.с. На данный момент на российском рынке предлагается 4-е модели Ravon – это R4, Nexia R3, Gentra и R2. Впервые обновленная модель показана в прошлом году на автосалоне в Бразилии, пока она доступна только на южноамериканском рынке.
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