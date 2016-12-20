20 декабря 2016, 09:57

Рестайлинговый Chevrolet Cobalt пополнит отечественный рынок

К сборке автомобиля готовятся на предприятии GM Uzbekistan. До российских покупателей модель дойдет под брендом Ravon, поскольку марка Chevrolet у нас не представлена.
Сейчас в России предлагается слегка «перелицованный» Cobalt предыдущего поколения. Автомобиль продается как Ravon R4. О том, когда может приехать новинка, неизвестно.
 
Предположительно, новый Cobalt будет комплектоваться 1,5-литровым мотором мощностью 106 л.с. На данный момент на российском рынке предлагается 4-е модели Ravon – это R4, Nexia R3, Gentra и R2.
 
Впервые обновленная модель показана в прошлом году на автосалоне в Бразилии, пока она доступна только на южноамериканском рынке.

Комплектации и технические характеристики

Chevrolet Cobalt LTZ 1.5 AT
Год выпуска, с2013
Год выпуска, по2014
Кузовседан
Количество дверей/мест4
Мощность, л.с./ об/мин105
Приводпередний
Городской цикл10.4
Загородный цикл5.9
Смешанный цикл7.6
Топливобензин
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Cobalt
добрый вечер. начну с плюсов.экономия по топливу просто обалденная.шумка на твердую троичку.очень вместимый салон и багажник (у меня стоитГБО ) .высокий клиринс.теперь самый большой минус зап.части на это авто найти невозможно. подключил брата москвича . результатов ноль. вывод один прежде чем взять ...
василий
Chevrolet Cobalt: твердое решение
Кобальт у меня уже второй год, механика, пробег страшно называть эту цифру) покупал когда-то в элекс полюс, по кредиту. Данный автомобиль отличное соотношения цены и качества! Я бы сказал не убиваемое качество, которому я радуюсь вот уже второй год.
keser
До «Кобальта» рукой подать
Дорогие россияне поверьте моему личному и увы горькому опыту, сам я житель узбекистана, один из первых приобрел кобальт и откравенно скажу полное-г...о!!! Оплату прнимали в феврале 12 года , а машину получил в конце ноября, т.е. 9 месяцев я кредитовал завод. Первоначально цены были указаны в договоре ...
стас
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Рестайлинговый Chevrolet Cobalt пополнит отечественный рынок
Сейчас в России предлагается слегка «перелицованный» Cobalt предыдущего поколения. Автомобиль продается как Ravon R4. О том, когда может приехать новинка, неизвестно. Предположительно, новый Cobalt будет комплектоваться 1,5-литровым мотором мощностью 106 л.с. На данный момент на российском рынке предлагается 4-е модели Ravon – это R4, Nexia R3, Gentra и R2. Впервые обновленная модель показана в прошлом году на автосалоне в Бразилии, пока она доступна только на южноамериканском рынке.
2016-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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