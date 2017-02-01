Рестайлинговый Chevrolet Spark видели на тестах

Хэтчбек Chevrolet Beat, известный на российском рынке как Spark, вновь попал в объективы папарацци во время прохождения дорожных тестов в Индии. Новинка получила дизайн по мотивам концепта Beat Activ, который был представлен на моторшоу Auto Expo в Индии год назад.
Новинка отличается от предшественника измененной передней и задней оптикой, переработанными бамперами и другой решеткой радиатора. Интерьер новинки пополнился штатным мультимедийным комплексом с большим сенсорным дисплеем.
Машина оборудована 1,4-литровым бензиновым мотором Ecotec мощностью 98 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической КПП или вариатором CVT. Новинка дополнительно укомплектована 10 подушками безопасности и круиз-контролем.
Интерьер новинки отличается от стандартной версии декоративными элементами, другой обивкой кресел и накладками с логотипом Activ.
На рынке США автомобиль появится весной этого года. Базовая версия будет стоить 16 950 долларов.
Ездила почти два года на Спарке (2011 года) Я была начинающим водителем и сначала меня все устраивало...Был автомат со всеми опциями...Всем хорош и маневренен, и немного "ест", и не ломался...устраивало все...кроме движка 1,0...ну не едет она!!! После разгона нормально держит дорогу...но вот сам разгон ...
Этот автомобиль просто прелесть, я сам его собираю. Роскошный салон, комфортабельный, бензин ни есть а пьёт каплями.И вообще это просто чудо Узбекского автомобилестроения. Я горжусь своими автомобилями хотя сам езжу на МАТИЗЕ "ВЕСТ". Не зря в России СПАРК был назван лучшим автомобилем города.
Новинка отличается от предшественника измененной передней и задней оптикой, переработанными бамперами и другой решеткой радиатора. Интерьер новинки пополнился штатным мультимедийным комплексом с большим сенсорным дисплеем. Машина оборудована 1,4-литровым бензиновым мотором Ecotec мощностью 98 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической КПП или вариатором CVT. Новинка дополнительно укомплектована 10 подушками безопасности и круиз-контролем. Интерьер новинки отличается от стандартной версии декоративными элементами, другой обивкой кресел и накладками с логотипом Activ. На рынке США автомобиль появится весной этого года. Базовая версия будет стоить 16 950 долларов.
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