6 февраля 2017, 13:53

Рестайлинговый Mitsubishi Outlander Sport покажут в Чикаго

Версию компактного кроссовера Outlander Sport в комплектации Limited Edition автопроизводитель презентует в рамках Чикагского автосалона, который стартует уже в ближайшее время.
На российском рынке данная модель известна под названием Mitsubishi ASX. Основные внешние отличия новой модификации заключаются в обилии черного цвета в оформлении экстерьера. Так, в него будут выкрашены корпуса наружных зеркал, а также колесные диски 18 радиуса. Та же цветовая гамма применена и в оформлении салона.
 
Под капотом версии Special Edition располагается 2-литровый бензиновый «атмосферник», мощность которого составляет 148 л.с. С ним работает вариатор, передающий крутящий момент на передние колеса.
 
Моноприводная версия оценена в 22 900 долларов, а за полноприводную просят 24 400 долларов.
 
Напомним, что лимитированное издание (LE) выходит с 2010 года и за этот период изменилось лишь незначительно.

Комплектации и технические характеристики

Mitsubishi Outlander Sport 3.0 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин230
Объем двигателя2998
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл12.2
Загородный цикл7.0
Смешанный цикл8.9
ТопливоАИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Outlander
Как по мне то 9 литров это норм для такой машины
VVasGaL
Тест-драйв Mitsubishi Outlander: свет для цветка
I really colnud't ask for more from this article.
Andres
Парижская премьера Mitsubishi Outlander PHEV
Очень жду тест на расход топлива, возможно именно такая гибридная схема окажется доминирующей над всеми остальными вариантами. для меня главный вопрос - расход на 100 км без всяких зарядок от розетки (хотя эта функция тоже весьма полезна)
Артём
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Рестайлинговый Mitsubishi Outlander Sport покажут в Чикаго
На российском рынке данная модель известна под названием Mitsubishi ASX. Основные внешние отличия новой модификации заключаются в обилии черного цвета в оформлении экстерьера. Так, в него будут выкрашены корпуса наружных зеркал, а также колесные диски 18 радиуса. Та же цветовая гамма применена и в оформлении салона. Под капотом версии Special Edition располагается 2-литровый бензиновый «атмосферник», мощность которого составляет 148 л.с. С ним работает вариатор, передающий крутящий момент на передние колеса. Моноприводная версия оценена в 22 900 долларов, а за полноприводную просят 24 400 долларов. Напомним, что лимитированное издание (LE) выходит с 2010 года и за этот период изменилось лишь незначительно.
2017-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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