Рестайлинговый Mitsubishi Outlander Sport покажут в Чикаго
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Версию компактного кроссовера Outlander Sport в комплектации Limited Edition автопроизводитель презентует в рамках Чикагского автосалона, который стартует уже в ближайшее время.
На российском рынке данная модель известна под названием Mitsubishi ASX. Основные внешние отличия новой модификации заключаются в обилии черного цвета в оформлении экстерьера. Так, в него будут выкрашены корпуса наружных зеркал, а также колесные диски 18 радиуса. Та же цветовая гамма применена и в оформлении салона.
Под капотом версии Special Edition располагается 2-литровый бензиновый «атмосферник», мощность которого составляет 148 л.с. С ним работает вариатор, передающий крутящий момент на передние колеса.
Моноприводная версия оценена в 22 900 долларов, а за полноприводную просят 24 400 долларов.
Напомним, что лимитированное издание (LE) выходит с 2010 года и за этот период изменилось лишь незначительно.
Очень жду тест на расход топлива, возможно именно такая гибридная схема окажется доминирующей над всеми остальными вариантами. для меня главный вопрос - расход на 100 км без всяких зарядок от розетки (хотя эта функция тоже весьма полезна)
Рестайлинговый Mitsubishi Outlander Sport покажут в Чикаго
На российском рынке данная модель известна под названием Mitsubishi ASX. Основные внешние отличия новой модификации заключаются в обилии черного цвета в оформлении экстерьера. Так, в него будут выкрашены корпуса наружных зеркал, а также колесные диски 18 радиуса. Та же цветовая гамма применена и в оформлении салона. Под капотом версии Special Edition располагается 2-литровый бензиновый «атмосферник», мощность которого составляет 148 л.с. С ним работает вариатор, передающий крутящий момент на передние колеса. Моноприводная версия оценена в 22 900 долларов, а за полноприводную просят 24 400 долларов. Напомним, что лимитированное издание (LE) выходит с 2010 года и за этот период изменилось лишь незначительно.
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