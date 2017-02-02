2 февраля 2017, 11:23

Рестайлинговый Nissan Qashqai покажут на автосалоне в Женеве

Новинку официально представят в марте текущего года в рамках Женевского автосалона. Помимо изменений в дизайне, автомобиль получит систему полуавтономного управления ProPilot.
Фотошпионы уэе запечатлевали рестайлинговый кроссовер Nissan Qashqai во время тестовых испытаний. Судя по расположению камуфляжной пленки, изменения коснутся передней и задней частей кузова. Ожидается, что новинка получит пересмотренные бамперы и более массивную радиаторную решетку. Что касается интерьера модели, он будет выполнен в стилистике Nissan Rogue Sport - версии для североамериканского рынка.
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Известно, что в салоне Qashqai появится новое рулевое колесо, мультимедийная система, поддерживающая Apple Carplay и Android Auto, а также система ProPilot, которую нельзя считать полноценным автопилотом. Тем не менее, эта система способна облегчить управление автомобилем.
 
Технические характеристики обновленного кроссовера пока не раскрываются, также пока неизвестны точные сроки появления модели на авторынке.

Комплектации и технические характеристики

Nissan Qashqai XE 2.0 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин144
Объем двигателя1997
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл10.7
Загородный цикл6
Смешанный цикл7.7
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Нисан, Ниссан Кашкай

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Nissan Quashqai
Уважаемые водители автомобиля Кашкай 2014, подскажите плиз, может у кого было такое, при скорости от 70 ка в час и выше, начинает появляться скрежет как будто камешки по крыши стучат, чем больше скорость, тем чаше звук, как сбрасываешь до 50 - 60 скрипение пропадает, не пойму что это!
Евгений
Nissan сделал Juke из бумаги
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Dan
Тест Nissan Qashqai: вторая колонна
Хорошая машина. Лично тестил, удобная.
Reznikov
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Рестайлинговый Nissan Qashqai покажут на автосалоне в Женеве
Фотошпионы уэе запечатлевали рестайлинговый кроссовер Nissan Qashqai во время тестовых испытаний. Судя по расположению камуфляжной пленки, изменения коснутся передней и задней частей кузова. Ожидается, что новинка получит пересмотренные бамперы и более массивную радиаторную решетку. Что касается интерьера модели, он будет выполнен в стилистике Nissan Rogue Sport - версии для североамериканского рынка.{{material_117652}} Известно, что в салоне Qashqai появится новое рулевое колесо, мультимедийная система, поддерживающая Apple Carplay и Android Auto, а также система ProPilot, которую нельзя считать полноценным автопилотом. Тем не менее, эта система способна облегчить управление автомобилем. Технические характеристики обновленного кроссовера пока не раскрываются, также пока неизвестны точные сроки появления модели на авторынке.
2017-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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