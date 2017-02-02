Рестайлинговый Nissan Qashqai покажут на автосалоне в Женеве
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Новинку официально представят в марте текущего года в рамках Женевского автосалона. Помимо изменений в дизайне, автомобиль получит систему полуавтономного управления ProPilot.
Фотошпионы уэе запечатлевали рестайлинговый кроссовер Nissan Qashqai во время тестовых испытаний. Судя по расположению камуфляжной пленки, изменения коснутся передней и задней частей кузова. Ожидается, что новинка получит пересмотренные бамперы и более массивную радиаторную решетку. Что касается интерьера модели, он будет выполнен в стилистике Nissan Rogue Sport - версии для североамериканского рынка.
Известно, что в салоне Qashqai появится новое рулевое колесо, мультимедийная система, поддерживающая Apple Carplay и Android Auto, а также система ProPilot, которую нельзя считать полноценным автопилотом. Тем не менее, эта система способна облегчить управление автомобилем.
Технические характеристики обновленного кроссовера пока не раскрываются, также пока неизвестны точные сроки появления модели на авторынке.
Уважаемые водители автомобиля Кашкай 2014, подскажите плиз, может у кого было такое, при скорости от 70 ка в час и выше, начинает появляться скрежет как будто камешки по крыши стучат, чем больше скорость, тем чаше звук, как сбрасываешь до 50 - 60 скрипение пропадает, не пойму что это!
Рестайлинговый Nissan Qashqai покажут на автосалоне в Женеве
Фотошпионы уэе запечатлевали рестайлинговый кроссовер Nissan Qashqai во время тестовых испытаний. Судя по расположению камуфляжной пленки, изменения коснутся передней и задней частей кузова. Ожидается, что новинка получит пересмотренные бамперы и более массивную радиаторную решетку. Что касается интерьера модели, он будет выполнен в стилистике Nissan Rogue Sport - версии для североамериканского рынка.{{material_117652}} Известно, что в салоне Qashqai появится новое рулевое колесо, мультимедийная система, поддерживающая Apple Carplay и Android Auto, а также система ProPilot, которую нельзя считать полноценным автопилотом. Тем не менее, эта система способна облегчить управление автомобилем. Технические характеристики обновленного кроссовера пока не раскрываются, также пока неизвестны точные сроки появления модели на авторынке.
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