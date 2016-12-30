30 декабря 2016, 12:25

Рестайлинговый Nissan Terrano поступит в продажу весной

Сборка кроссоверов ведется на производственной площадке в Москве. Детальные параметры автомобиля, который обещает стать доступным многим покупателям, рассекретят ближе к началу продаж.
Так, нынешняя генерация предлагается для отечественных покупателей в 4-х различных комплектациях.
 
Модели имеют названия Comfort, Elegance, Elegance Plus и Teknа, цена кроссовера составляет от 893 000 до 1 млн 100 000 рублей. В отношении силовых агрегатов производитель предусмотрел несколько вариантов. Первый имеет 1,6-литровый двигатель с 114 л.с. мощности. Вторая модификация подразумевает 2-литровый мотор и мощность 143 л.с.
 
Более простая комплектация имеет 5-ступенчатую механическую трансмиссию и передний привод, однако улучшенная версия порадует 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также полноприводной системой.

Комплектации и технические характеристики

Nissan Terrano Tekna 2.0 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин143
Объем двигателя1998
Тип трансмисииАвтоматическая, 4-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл11.3
Загородный цикл7.2
Смешанный цикл8.7
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Нисан, Ниссан Террано

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Отзывы по теме
Форум Nissan Terrano
купил у дилера новый ниссан терано в июле 2014 проехал 2000км первый снег заскрипели шруссы передние , записался на сто по гантии
анатолий
Тест Nissan Terrano: японский сородич
Неправда, не у всех 165 сил. Например, у "Фокуса" 150 л.с
Saimaa
Nissan Terrano уже у дилеров
| Из хорошего внедорожника сделали рядовой кроссовер!? Зато рынок сбыта расширили :) ) )
Farion
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Рестайлинговый Nissan Terrano поступит в продажу весной
Так, нынешняя генерация предлагается для отечественных покупателей в 4-х различных комплектациях.  Модели имеют названия Comfort, Elegance, Elegance Plus и Teknа, цена кроссовера составляет от 893 000 до 1 млн 100 000 рублей. В отношении силовых агрегатов производитель предусмотрел несколько вариантов. Первый имеет 1,6-литровый двигатель с 114 л.с. мощности. Вторая модификация подразумевает 2-литровый мотор и мощность 143 л.с. Более простая комплектация имеет 5-ступенчатую механическую трансмиссию и передний привод, однако улучшенная версия порадует 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также полноприводной системой.
2016-12-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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