Рестайлинговый Nissan Terrano поступит в продажу весной
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Сборка кроссоверов ведется на производственной площадке в Москве. Детальные параметры автомобиля, который обещает стать доступным многим покупателям, рассекретят ближе к началу продаж.
Так, нынешняя генерация предлагается для отечественных покупателей в 4-х различных комплектациях.
Модели имеют названия Comfort, Elegance, Elegance Plus и Teknа, цена кроссовера составляет от 893 000 до 1 млн 100 000 рублей. В отношении силовых агрегатов производитель предусмотрел несколько вариантов. Первый имеет 1,6-литровый двигатель с 114 л.с. мощности. Вторая модификация подразумевает 2-литровый мотор и мощность 143 л.с.
Более простая комплектация имеет 5-ступенчатую механическую трансмиссию и передний привод, однако улучшенная версия порадует 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также полноприводной системой.
Рестайлинговый Nissan Terrano поступит в продажу весной
Так, нынешняя генерация предлагается для отечественных покупателей в 4-х различных комплектациях. Модели имеют названия Comfort, Elegance, Elegance Plus и Teknа, цена кроссовера составляет от 893 000 до 1 млн 100 000 рублей. В отношении силовых агрегатов производитель предусмотрел несколько вариантов. Первый имеет 1,6-литровый двигатель с 114 л.с. мощности. Вторая модификация подразумевает 2-литровый мотор и мощность 143 л.с. Более простая комплектация имеет 5-ступенчатую механическую трансмиссию и передний привод, однако улучшенная версия порадует 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также полноприводной системой.
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