19 января 2017, 17:50

«Рестэк» приглашает на выставку Automechanika St. Petersburg.

В международном конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» одновременно с Петербургской технической ярмаркой, выставкой HI-Tech, Петербургским промышленным конгрессом и конференцией PIAC пройдет 22-я специализированная выставка автокомпонентов и оборудования для технического обслуживания автомобилей Automechanika St. Petersburg.
  «Рестэк» приглашает на выставку Automechanika St. Petersburg. «Рестэк» приглашает на выставку Automechanika St. Petersburg. «Рестэк» приглашает на выставку Automechanika St. Petersburg. «Рестэк» приглашает на выставку Automechanika St. Petersburg.
4
фото
  
Тематика Automechanika St. Petersburg охватывает весь спектр автомобильной отрасли: от производства автомобильных компонентов и запасных частей до послезаводского обслуживания автомобилей. Automechanika St. Petersburg, в первую очередь, ориентирована на посетителей из Cеверо-Западного и центрального регионов России, а также стран Балтии.
 
Выставочная экспозиция сопровождается насыщенной деловой программой, включая тематические сессии и круглые столы, Биржу деловых контактов, конкурс молодых специалистов «Форсайт Авто».
 
Automechanika St. Petersburg – это часть сетевого  выставочного бренда Automechanika. Выставочное объединение «Рестэк», имеющее более чем 25-летний опыт и обладающее отличным знанием рынка и широкими связями с бизнес-сообществом, выступает в качестве лицензионного партнера Messe Frankfurt Exhibition GmbH.
 
Подробнее о выставке на www.automechanika-spb.ru 

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Код для магнитолы
| Кому: Олег Здравствуйте код ещё нужен ? Пишите на audio@fordcode.ru. Помогут 100%
Гуру
большие обороты. глохнет
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
Камаз6460
Покрасить кузов в матовый цвет
Я бы не рисковал сам красить, пусть лучше в автосервисе красят!
DedpooL
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей
Тест-драйв Infniniti Q30: ядовитое насекомое
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
«Рестэк» приглашает на выставку Automechanika St. Petersburg.
Тематика Automechanika St. Petersburg охватывает весь спектр автомобильной отрасли: от производства автомобильных компонентов и запасных частей до послезаводского обслуживания автомобилей. Automechanika St. Petersburg, в первую очередь, ориентирована на посетителей из Cеверо-Западного и центрального регионов России, а также стран Балтии. Выставочная экспозиция сопровождается насыщенной деловой программой, включая тематические сессии и круглые столы, Биржу деловых контактов, конкурс молодых специалистов «Форсайт Авто».  Automechanika St. Petersburg – это часть сетевого  выставочного бренда Automechanika. Выставочное объединение «Рестэк», имеющее более чем 25-летний опыт и обладающее отличным знанием рынка и широкими связями с бизнес-сообществом, выступает в качестве лицензионного партнера Messe Frankfurt Exhibition GmbH. Подробнее о выставке на www.automechanika-spb.ru 
2017-01-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG