«Рестэк» приглашает на выставку Automechanika St. Petersburg.
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В международном конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» одновременно с Петербургской технической ярмаркой, выставкой HI-Tech, Петербургским промышленным конгрессом и конференцией PIAC пройдет 22-я специализированная выставка автокомпонентов и оборудования для технического обслуживания автомобилей Automechanika St. Petersburg.
Тематика Automechanika St. Petersburg охватывает весь спектр автомобильной отрасли: от производства автомобильных компонентов и запасных частей до послезаводского обслуживания автомобилей. Automechanika St. Petersburg, в первую очередь, ориентирована на посетителей из Cеверо-Западного и центрального регионов России, а также стран Балтии.
Выставочная экспозиция сопровождается насыщенной деловой программой, включая тематические сессии и круглые столы, Биржу деловых контактов, конкурс молодых специалистов «Форсайт Авто».
Automechanika St. Petersburg – это часть сетевого выставочного бренда Automechanika. Выставочное объединение «Рестэк», имеющее более чем 25-летний опыт и обладающее отличным знанием рынка и широкими связями с бизнес-сообществом, выступает в качестве лицензионного партнера Messe Frankfurt Exhibition GmbH.
«Рестэк» приглашает на выставку Automechanika St. Petersburg.
Тематика Automechanika St. Petersburg охватывает весь спектр автомобильной отрасли: от производства автомобильных компонентов и запасных частей до послезаводского обслуживания автомобилей. Automechanika St. Petersburg, в первую очередь, ориентирована на посетителей из Cеверо-Западного и центрального регионов России, а также стран Балтии. Выставочная экспозиция сопровождается насыщенной деловой программой, включая тематические сессии и круглые столы, Биржу деловых контактов, конкурс молодых специалистов «Форсайт Авто». Automechanika St. Petersburg – это часть сетевого выставочного бренда Automechanika. Выставочное объединение «Рестэк», имеющее более чем 25-летний опыт и обладающее отличным знанием рынка и широкими связями с бизнес-сообществом, выступает в качестве лицензионного партнера Messe Frankfurt Exhibition GmbH. Подробнее о выставке на www.automechanika-spb.ru
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