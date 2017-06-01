1 июня 2017, 12:37

Rolls-Royce Phantom получит гибридную установку

Rolls-Royce анонсировал выход нового поколения роскошного Phantom. Автомобиль будет комплектоваться гибридной силовой установкой с 12-цилиндровым агрегатом в основе.
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Rolls-Royce Phantom
460 л.с
Новый 24 000 000 Р
Автомобиль окажется заметно легче своего предшественника, поскольку получит принципиально новую конструкцию. Она будет основана на алюминиевой раме и кузове из углеволокна.

Внешне Phantom отличится от текущей версии более длинным капотом, видоизмененной решеткой радиатора и новой приборной панелью. Дорожный просвет модели станет меньше. Наконец, разработчики поменяют бампера.

Официальные технические характеристики новинки пока держатся в секрете и станут известны только 12 июня в рамках премьеры нового поколения Phantom. Пока что Rolls-Royce распространил только тизер модели.

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Для гостей только лучшее. С золотым блеском
я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
макка
Фантом для Винни
А можно было на русском языке написать?
So-so
Индийский Rolls-Royce стоит $1 000 000
а чего такая маленькая сумма???хотелось бы приобрести ;)
мерлин монро
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Rolls-Royce Phantom получит гибридную установку
{{model_v2_1110}} Автомобиль окажется заметно легче своего предшественника, поскольку получит принципиально новую конструкцию. Она будет основана на алюминиевой раме и кузове из углеволокна.Внешне Phantom отличится от текущей версии более длинным капотом, видоизмененной решеткой радиатора и новой приборной панелью. Дорожный просвет модели станет меньше. Наконец, разработчики поменяют бампера.Официальные технические характеристики новинки пока держатся в секрете и станут известны только 12 июня в рамках премьеры нового поколения Phantom. Пока что Rolls-Royce распространил только тизер модели.
2017-06-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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