15 июня 2017, 17:00
Rolls-Royce покажет автомобиль фельдмаршала Монтгомери
Rolls-Royce откроет выставку, посвященную самым знаковым автомобилям Phantom за 92-летнюю историю. Выставка приурочена к дебюту VIII поколения люксовой модели автопроизводителя.
Rolls-Royce Phantom
Новый 24 000 000 Р
Отзывов: 2
Именно на этом автомобиле фельдмаршал посещал знаковую резиденцию на Даунинг-стрит 10, Военное министерство на Уайтхолл и загородную резиденцию премьер-министра в поместье Чекерс, отправлялся на военные совещания в графстве Хартфордшир и на заседания Объединенных сил НАТО в Европе в Рокканкуре (Франция). Недавно команда Rolls-Royce провела реставрацию «Phantom Батлера».
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Для гостей только лучшее. С золотым блеском
23.09.2014, 10:12
Мечта, у которой четыре колеса
04.07.2014, 08:57
Самый большой музей Rolls-Royce
06.05.2014, 11:23
Rolls Royce или Bentley - кто лучше?
14.01.2014, 16:22
Rolls-Royce официально вернулся в Петербург
07.06.2013, 20:37
Комментарии пользователей
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я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
А можно было на русском языке написать?
а чего такая маленькая сумма???хотелось бы приобрести ;)
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