15 июня 2017, 17:00

Rolls-Royce покажет автомобиль фельдмаршала Монтгомери

Rolls-Royce откроет выставку, посвященную самым знаковым автомобилям Phantom за 92-летнюю историю. Выставка приурочена к дебюту VIII поколения люксовой модели автопроизводителя.
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  Rolls-Royce покажет автомобиль фельдмаршала Монтгомери Rolls-Royce Phantom Rolls-Royce покажет автомобиль фельдмаршала Монтгомери Rolls-Royce Phantom Rolls-Royce покажет автомобиль фельдмаршала Монтгомери
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фото
  

Rolls-Royce Phantom
Новый 24 000 000 Р
Отзывов: 2
Одним из экспонатов станет Rolls-Royce Phantom III британского фельдмаршала Бернарда Лоу Монтгомери. Любимый автомобиль Монтгомери известен как «Phantom Батлера». Этот автомобиль был изготовлен по заказу Алана Сэмюэля Батлера, председателя авиационной компании De Havilland Aircraft Company, а кузов был выполнен ателье HJ Mulliner. Его особенность – скошенное вперед лобовое стекло, эта форма позволяла повысить аэродинамическую эффективность на 15% по сравнению со стандартной конфигурацией. Зауженная задняя часть подчеркивала его обтекаемую форму. Автомобиль предусматривал набор запасных шин.

Именно на этом автомобиле фельдмаршал посещал знаковую резиденцию на Даунинг-стрит 10, Военное министерство на Уайтхолл и загородную резиденцию премьер-министра в поместье Чекерс, отправлялся на военные совещания в графстве Хартфордшир и на заседания Объединенных сил НАТО в Европе в Рокканкуре (Франция). Недавно команда Rolls-Royce провела реставрацию «Phantom Батлера».

АвтоМудрость Роллс Ройс, Ролс Ройс Фантом

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Отзывы по теме
Для гостей только лучшее. С золотым блеском
я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
макка
Фантом для Винни
А можно было на русском языке написать?
So-so
Индийский Rolls-Royce стоит $1 000 000
а чего такая маленькая сумма???хотелось бы приобрести ;)
мерлин монро
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Rolls-Royce покажет автомобиль фельдмаршала Монтгомери
{{model_1110}} Одним из экспонатов станет Rolls-Royce Phantom III британского фельдмаршала Бернарда Лоу Монтгомери. Любимый автомобиль Монтгомери известен как «Phantom Батлера». Этот автомобиль был изготовлен по заказу Алана Сэмюэля Батлера, председателя авиационной компании De Havilland Aircraft Company, а кузов был выполнен ателье HJ Mulliner. Его особенность – скошенное вперед лобовое стекло, эта форма позволяла повысить аэродинамическую эффективность на 15% по сравнению со стандартной конфигурацией. Зауженная задняя часть подчеркивала его обтекаемую форму. Автомобиль предусматривал набор запасных шин.Именно на этом автомобиле фельдмаршал посещал знаковую резиденцию на Даунинг-стрит 10, Военное министерство на Уайтхолл и загородную резиденцию премьер-министра в поместье Чекерс, отправлялся на военные совещания в графстве Хартфордшир и на заседания Объединенных сил НАТО в Европе в Рокканкуре (Франция). Недавно команда Rolls-Royce провела реставрацию «Phantom Батлера».
2017-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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