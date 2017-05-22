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22 мая 2017, 16:00

Rolls-Royce представил особые Ghost и Wraith для Кореи

Rolls-Royce Motor Cars отметила богатую историю присутствия в Корее эксклюзивной Bespoke-коллекцией автомобилей Ghost и Wraith. Дизайн коллекционных машин вдохновлен Сеулом и Пусаном.
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  Rolls-Royce представил особые Ghost и Wraith для Кореи Rolls-Royce, Rolls-Royce Rolls-Royce представил особые Ghost и Wraith для Кореи Rolls-Royce, Rolls-Royce Rolls-Royce представил особые Ghost и Wraith для Кореи Rolls-Royce, Rolls-Royce Rolls-Royce представил особые Ghost и Wraith для Кореи
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фото
  

Rolls-Royce Ghost изготовлен в черно-белой цветовой гамме, который оттеняет контрастные элементы красного и синего оттенков − именно это цветовое сочетание использовано в государственном флаге Южной Кореи. Кузов выполнен в ярко белом оттенке Andalusian White, исторически олицетворяющем чистоту и надежду. Над двойной декоративной линией синего и красного цветов вручную нанесен рисунок с изображением знаменитой Сеульской телебашни. Ступицы колесных дисков также украшены линиями синего и красного цветов.

В салоне темная кожа сидений оттенена декоративными вставками белого цвета, красной окантовкой и тонкой синей строчкой. Пороги украшены металлическими накладками, а стекла задних окон покрыты тонировкой. Кресла имеют функцию массажа, а покрытие приборной панели выполнено в черном оттенке Piano Black и украшено изображением Сеульской башни.

Что касается Wraith Busan, то его кузов украшен декоративным рисунком. Сочетание синего и контрастного серебристого цветов, по замыслу, отражает мерцание морских волн и стеклянных небоскребов на побережье Пусана.

Внутри машины кожаные сиденья серого цвета Selby Grey сочетаются с голубыми контрастными вставками оттенка Cobalto Blue и синей строчкой Navy Blue. Архитектурную тематику продолжает вышивка на кожаной вставке между задними сиденьями.

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Отзывы по теме
Для гостей только лучшее. С золотым блеском
я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
макка
Индийский Rolls-Royce стоит $1 000 000
а чего такая маленькая сумма???хотелось бы приобрести ;)
мерлин монро
Фантом для Винни
А можно было на русском языке написать?
So-so
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Rolls-Royce представил особые Ghost и Wraith для Кореи
{{model_V2_2825}} Rolls-Royce Ghost изготовлен в черно-белой цветовой гамме, который оттеняет контрастные элементы красного и синего оттенков − именно это цветовое сочетание использовано в государственном флаге Южной Кореи. Кузов выполнен в ярко белом оттенке Andalusian White, исторически олицетворяющем чистоту и надежду. Над двойной декоративной линией синего и красного цветов вручную нанесен рисунок с изображением знаменитой Сеульской телебашни. Ступицы колесных дисков также украшены линиями синего и красного цветов. В салоне темная кожа сидений оттенена декоративными вставками белого цвета, красной окантовкой и тонкой синей строчкой. Пороги украшены металлическими накладками, а стекла задних окон покрыты тонировкой. Кресла имеют функцию массажа, а покрытие приборной панели выполнено в черном оттенке Piano Black и украшено изображением Сеульской башни. {{model_V2_3302}} Что касается Wraith Busan, то его кузов украшен декоративным рисунком. Сочетание синего и контрастного серебристого цветов, по замыслу, отражает мерцание морских волн и стеклянных небоскребов на побережье Пусана. Внутри машины кожаные сиденья серого цвета Selby Grey сочетаются с голубыми контрастными вставками оттенка Cobalto Blue и синей строчкой Navy Blue. Архитектурную тематику продолжает вышивка на кожаной вставке между задними сиденьями.
2017-05-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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