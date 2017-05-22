Rolls-Royce представил особые Ghost и Wraith для Кореи
Rolls-Royce Ghost изготовлен в черно-белой цветовой гамме, который оттеняет контрастные элементы красного и синего оттенков − именно это цветовое сочетание использовано в государственном флаге Южной Кореи. Кузов выполнен в ярко белом оттенке Andalusian White, исторически олицетворяющем чистоту и надежду. Над двойной декоративной линией синего и красного цветов вручную нанесен рисунок с изображением знаменитой Сеульской телебашни. Ступицы колесных дисков также украшены линиями синего и красного цветов.
В салоне темная кожа сидений оттенена декоративными вставками белого цвета, красной окантовкой и тонкой синей строчкой. Пороги украшены металлическими накладками, а стекла задних окон покрыты тонировкой. Кресла имеют функцию массажа, а покрытие приборной панели выполнено в черном оттенке Piano Black и украшено изображением Сеульской башни.
Что касается Wraith Busan, то его кузов украшен декоративным рисунком. Сочетание синего и контрастного серебристого цветов, по замыслу, отражает мерцание морских волн и стеклянных небоскребов на побережье Пусана.
Внутри машины кожаные сиденья серого цвета Selby Grey сочетаются с голубыми контрастными вставками оттенка Cobalto Blue и синей строчкой Navy Blue. Архитектурную тематику продолжает вышивка на кожаной вставке между задними сиденьями.
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