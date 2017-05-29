16
29 мая 2017, 10:44

Rolls-Royce создал особенный автомобиль

На конкурсе элегантности Rolls-Royce представил автомобиль Sweptail, созданный по индивидуальному заказу. Разработчики вдохновились моделями золотой эпохи коучбилдинга 1920-х и 1930-х годов.
^
  Rolls-Royce создал особенный автомобиль Rolls-Royce, Rolls-Royce Rolls-Royce создал особенный автомобиль Rolls-Royce, Rolls-Royce Rolls-Royce создал особенный автомобиль Rolls-Royce, Rolls-Royce Rolls-Royce создал особенный автомобиль
4
фото
  

Ранее мы писали
Как отмечают авторы исследования, столь дорогих автомобилей – за 20-30 млн рублей - нет больше ни в одной ...
Читать далее
Хвост автомобиля выполнен в стилистике кормы гоночных яхт. Узкая и обтекаемая задняя часть контрастирует с внушительной передней. Также экстерьер отличают панорамная крыша и широкие окна.

Заднюю часть салона Sweptail занимает багажная полка, выполненная из благородного массива дерева и обрамленная стеклянной кромкой с подсветкой. Также внутри машины установлена полка для головных уборов с удобными креплениями. По обеим сторонам в боковых панелях пассажирских дверей расположены отделения, где хранятся кожаные портфели ручной работы. В центральной консоли спрятан отсек для коллекционного шампанского владельца и двух хрустальных фужеров.

Имя будущего владельца уникального Rolls-Royce не сообщается. Также пока не разглашается стоимость роскошного автомобиля.

Новинки и концепт кары Роллс Ройс, Ролс Ройс

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Для гостей только лучшее. С золотым блеском
я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
макка
Индийский Rolls-Royce стоит $1 000 000
а чего такая маленькая сумма???хотелось бы приобрести ;)
мерлин монро
Фантом для Винни
А можно было на русском языке написать?
So-so
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Rolls-Royce Автомудрость Rolls-Royce АвтоПитер Rolls-Royce Дизайн и тюнинг Rolls-Royce Новинки и концепт кары Rolls-Royce Новости и акции автосалонов Rolls-Royce Автосалоны и дилеры марки Rolls-Royce Аренда и прокат авто марки Rolls-Royce Автоклубы и форумы автозавчастей марки Rolls-Royce Автосервисы и магазины автозапчастей марки Rolls-Royce
Главные материалы
Тест-драйв Lexus GX 460: купец первой гильдии
«Фронтовой» внедорожник Opel
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
Citroen Jumper и еще 12 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Rolls-Royce создал особенный автомобиль
{{material_117170}}Хвост автомобиля выполнен в стилистике кормы гоночных яхт. Узкая и обтекаемая задняя часть контрастирует с внушительной передней. Также экстерьер отличают панорамная крыша и широкие окна.Заднюю часть салона Sweptail занимает багажная полка, выполненная из благородного массива дерева и обрамленная стеклянной кромкой с подсветкой. Также внутри машины установлена полка для головных уборов с удобными креплениями. По обеим сторонам в боковых панелях пассажирских дверей расположены отделения, где хранятся кожаные портфели ручной работы. В центральной консоли спрятан отсек для коллекционного шампанского владельца и двух хрустальных фужеров.Имя будущего владельца уникального Rolls-Royce не сообщается. Также пока не разглашается стоимость роскошного автомобиля.
2017-05-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Набережные Челны Смоленск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG