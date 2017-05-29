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29 мая 2017, 10:44
Rolls-Royce создал особенный автомобиль
На конкурсе элегантности Rolls-Royce представил автомобиль Sweptail, созданный по индивидуальному заказу. Разработчики вдохновились моделями золотой эпохи коучбилдинга 1920-х и 1930-х годов.
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Заднюю часть салона Sweptail занимает багажная полка, выполненная из благородного массива дерева и обрамленная стеклянной кромкой с подсветкой. Также внутри машины установлена полка для головных уборов с удобными креплениями. По обеим сторонам в боковых панелях пассажирских дверей расположены отделения, где хранятся кожаные портфели ручной работы. В центральной консоли спрятан отсек для коллекционного шампанского владельца и двух хрустальных фужеров.
Имя будущего владельца уникального Rolls-Royce не сообщается. Также пока не разглашается стоимость роскошного автомобиля.
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Комментарии пользователей
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я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
а чего такая маленькая сумма???хотелось бы приобрести ;)
А можно было на русском языке написать?
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