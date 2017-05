Rolls-Royce Sweptail выпущен в единичном варианте «для избранных»

Презентованный в единичном варианте авто построен по мотивам моделей Phantom I Round Door by Jonckheere 1925 года и 3 автомобилей 1934 года — Phantom II Streamline Saloon by Park Ward, Phantom II Two Door Light Saloon by Gurney Nutting и Park Ward 20/25 Limousine Coupe.

Транспортным средством это произведение можно назвать с натяжкой, ведь автомобиль получил полностью новый кузов с особым оформлением передней и задней частей кузова, внешне напоминающим яхту. Спереди и сзади оборудованы алюминиевые цифры «08», сделанные вручную. Для купе сделана эксклюзивная стеклянная крыша – для создателей Rolls-Royce эта часть работы оказалась наиболее сложной в техническом плане, ведь прежде подобных экземпляров не создавалось.

Начинка салона купе Sweptail также выполнена вручную из особенных видов дерева, кожи, алюминия и титана контрастных цветов. В боковинах кузова расположены отсеки для хранения ноутбука и гаджетов, предусмотрено место для багажа водителя и пассажиров.

Одной из особенностей автомобиля является встроенный в центральную консоль держатель для бутылки шампанского, которое сделано в год рождения хозяина авто, а также хрустальных бокалов.