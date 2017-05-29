29 мая 2017, 16:09
Rolls-Royce Sweptail выпущен в единичном варианте «для избранных»
Имя заказчика, который станет владельцем авто, не называется. Известно, что британский бренд сотрудничал с ним нескольких лет. Клиент желал видеть двухместное купе с панорамной крышей в стилистике Rolls-Royces 1920-х и 1930-х годов.
Презентованный в единичном варианте авто построен по мотивам моделей Phantom I Round Door by Jonckheere 1925 года и 3 автомобилей 1934 года — Phantom II Streamline Saloon by Park Ward, Phantom II Two Door Light Saloon by Gurney Nutting и Park Ward 20/25 Limousine Coupe.
Транспортным средством это произведение можно назвать с натяжкой, ведь автомобиль получил полностью новый кузов с особым оформлением передней и задней частей кузова, внешне напоминающим яхту. Спереди и сзади оборудованы алюминиевые цифры «08», сделанные вручную. Для купе сделана эксклюзивная стеклянная крыша – для создателей Rolls-Royce эта часть работы оказалась наиболее сложной в техническом плане, ведь прежде подобных экземпляров не создавалось.
Начинка салона купе Sweptail также выполнена вручную из особенных видов дерева, кожи, алюминия и титана контрастных цветов. В боковинах кузова расположены отсеки для хранения ноутбука и гаджетов, предусмотрено место для багажа водителя и пассажиров.
Одной из особенностей автомобиля является встроенный в центральную консоль держатель для бутылки шампанского, которое сделано в год рождения хозяина авто, а также хрустальных бокалов.
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04.07.2014, 08:57
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06.05.2014, 11:23
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Комментарии пользователей
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я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
а чего такая маленькая сумма???хотелось бы приобрести ;)
А можно было на русском языке написать?
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