1 июня 2017, 16:41
Росавтодор и «Газпром нефть» построят сервисные зоны на федеральных трассах
В рамках XXI Петербургского международного экономического форума руководитель Росавтодора Роман Старовойт и председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков подписали меморандум о сотрудничестве в области развития придорожной инфраструктуры.
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Кроме заправочных станций такие объекты будут включать в себя магазины, станции технического обслуживания, гостиницы и пункты питания. Это создаст максимально комфортные условия для водителей в рамках повседневных поездок, а также междугородних автопутешествий по России.
В Центральной России новые объекты построят на трассах М-2 «Крым», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», А-104 «Москва – Дубна», а также на Московском большом и малом кольцах. Кроме того, объекты придорожной инфраструктуры появятся на трассе А-181 «Скандинавия», вдоль трасс Р-255 «Сибирь», Р-257 «Енисей» и Р-404 «Тюмень – Ханты-Мансийск», на дорогах в районе Туапсе, Ростова-на-Дону, Таганрога, Армавира, Ставрополя и трассе А-290 «Новороссийск – Керчь».
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29.05.2017, 19:47
Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
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