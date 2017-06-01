1 июня 2017, 16:41

Росавтодор и «Газпром нефть» построят сервисные зоны на федеральных трассах

В рамках XXI Петербургского международного экономического форума руководитель Росавтодора Роман Старовойт и председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков подписали меморандум о сотрудничестве в области развития придорожной инфраструктуры.
^
Ранее мы писали
На строящейся платой автомагистрали М-11 «Москва — Санкт-Петербург», проходящей по территории Новгородской ...
Читать далее
Документ предполагает создание многофункциональных сервисных зон на ключевых федеральных трассах. Росавтодор и «Газпром нефть» займутся разработкой и внедрением новых форматов организации объектов дорожного сервиса с целью повышения качества обслуживания автомобилистов.
 
Кроме заправочных станций такие объекты будут включать в себя магазины, станции технического обслуживания, гостиницы и пункты питания. Это создаст максимально комфортные условия для водителей в рамках повседневных поездок, а также междугородних автопутешествий по России.
 
В Центральной России новые объекты построят на трассах М-2 «Крым», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», А-104 «Москва – Дубна», а также на Московском большом и малом кольцах. Кроме того, объекты придорожной инфраструктуры появятся на трассе А-181 «Скандинавия», вдоль трасс Р-255 «Сибирь», Р-257 «Енисей» и Р-404 «Тюмень – Ханты-Мансийск», на дорогах в районе Туапсе, Ростова-на-Дону, Таганрога, Армавира, Ставрополя и трассе А-290 «Новороссийск – Керчь».

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Отзыв о Mazda 323 1996 года
Попробуйте боковые стекла китайского производителя XYG, они достаточно закалены и мало подвержены царапинам, отзывы о этой марке для убедительности http:// www.autotriplex.ru/ otzivi_o_kitaiskih_avtosteklah_xyg_bor
AutoTriplex
АВТОКОММАРКЕТ | отзывы
Потратил на машину несколько больше чем планировал – поменял фильтры, поставил гидроборт, которые я изначально не планировал. Несмотря на это я доволен приобретением, так как машина отличная, а допы взял по настоящему необходимые.
Станислав
Что такое карбон на авто?
Да как может не нравится карбон? Сами посмотрите на некоторые элементы
gurutunin
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
Тест-драйв Lexus GX 460: купец первой гильдии
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 27 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Росавтодор и «Газпром нефть» построят сервисные зоны на федеральных трассах
{{material_119450}} Документ предполагает создание многофункциональных сервисных зон на ключевых федеральных трассах. Росавтодор и «Газпром нефть» займутся разработкой и внедрением новых форматов организации объектов дорожного сервиса с целью повышения качества обслуживания автомобилистов.  Кроме заправочных станций такие объекты будут включать в себя магазины, станции технического обслуживания, гостиницы и пункты питания. Это создаст максимально комфортные условия для водителей в рамках повседневных поездок, а также междугородних автопутешествий по России. В Центральной России новые объекты построят на трассах М-2 «Крым», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», А-104 «Москва – Дубна», а также на Московском большом и малом кольцах. Кроме того, объекты придорожной инфраструктуры появятся на трассе А-181 «Скандинавия», вдоль трасс Р-255 «Сибирь», Р-257 «Енисей» и Р-404 «Тюмень – Ханты-Мансийск», на дорогах в районе Туапсе, Ростова-на-Дону, Таганрога, Армавира, Ставрополя и трассе А-290 «Новороссийск – Керчь».
2017-06-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Татарстан Таганрог Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG