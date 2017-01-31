31 января 2017, 10:41

Роспотребнадзор огласил список производителей опасной «омывайки»

Перечень опубликован управлением ведомства по Московской области. По данным чиновников, на этикетках продукции указаны фиктивные адреса. Проверка проводилась по факту жалоб на содержание метанола в жидкости.
Роспотребнадзор огласил список производителей опасной «омывайки»
Специалисты Роспотребнадзора по Московской области, откликаясь на жалобы. не смогли проверить всех производителей, поскольку они отсутствуют по заявленным адресам.
 
Как сообщает официальный сайт организации, среди них:
 
- незамерзающая жидкость для омывателя стекол «SNOWQUEEN» -30 С (ООО «Компания «Авто-Порт», Московская область, г. Мытищи, Осташковское шоссе, владение 1Б, корп.8);
- стеклоомывающая жидкость NORD STREAM-25 марки «Вьюга» (ООО «ИнформПрогресс», Московская область, Мытищинский район, пос. Юдино);
- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая Эльбрус (ООО «РусПромСервис», Московская область, г. Солнечногорск, ул. Крылова, вл.10-в);
- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «SKYLUX» -30 С, (ООО «Вектор», Подольский район, д.Никулино, д.2);
- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «GLEIDEXCLUSIVE» -30 С (ООО «ИнжТехПоставка», Раменский район, д. Островцы, 14 км от МКАД по Новорязанскому шоссе);
- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «CRISTALCLEAR» -30 С (ООО «Регалит», Раменский район, д. Островцы, 14 км от МКАД по Новорязанскому шоссе);
- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «ICESTORMGLASSCLEANER-30 С (ООО «Регалит», Раменский район, д. Островцы, 14 км от МКАД по Новорязанскому шоссе);
- стеклоомывающая низкозамерзающая жидкость «Спектр лимон» -30 С (ООО «Фарм», г. Подольск, ул. Гайдара, 10В).
 
В Роспотребнадзоре не рекомендуют приобретать незамерзающую жидкость этих производителей, поскольку она может быть опасна для здоровья.

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Роспотребнадзор огласил список производителей опасной «омывайки»
Специалисты Роспотребнадзора по Московской области, откликаясь на жалобы. не смогли проверить всех производителей, поскольку они отсутствуют по заявленным адресам. Как сообщает официальный сайт организации, среди них: - незамерзающая жидкость для омывателя стекол «SNOWQUEEN» -30 С (ООО «Компания «Авто-Порт», Московская область, г. Мытищи, Осташковское шоссе, владение 1Б, корп.8);- стеклоомывающая жидкость NORD STREAM-25 марки «Вьюга» (ООО «ИнформПрогресс», Московская область, Мытищинский район, пос. Юдино);- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая Эльбрус (ООО «РусПромСервис», Московская область, г. Солнечногорск, ул. Крылова, вл.10-в);- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «SKYLUX» -30 С, (ООО «Вектор», Подольский район, д.Никулино, д.2);- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «GLEIDEXCLUSIVE» -30 С (ООО «ИнжТехПоставка», Раменский район, д. Островцы, 14 км от МКАД по Новорязанскому шоссе);- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «CRISTALCLEAR» -30 С (ООО «Регалит», Раменский район, д. Островцы, 14 км от МКАД по Новорязанскому шоссе);- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «ICESTORMGLASSCLEANER-30 С (ООО «Регалит», Раменский район, д. Островцы, 14 км от МКАД по Новорязанскому шоссе);- стеклоомывающая низкозамерзающая жидкость «Спектр лимон» -30 С (ООО «Фарм», г. Подольск, ул. Гайдара, 10В). В Роспотребнадзоре не рекомендуют приобретать незамерзающую жидкость этих производителей, поскольку она может быть опасна для здоровья.
2017-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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