16 июня 2017, 16:41

Россия и Китай определят, как нужно перевозить опасные грузы

Единые требования перевозки опасных грузов и скоропортящихся товаров выработают Россия и Китай. Для беспрепятственного перемещения необходимо гармонизировать требования законодательства обоих государств.
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Несмотря на то, что государственные нормативные акты Россия и КНР в этой области строят по единому принципу, есть принципиальные отличия в подходах. В ближайшем будущем в объем перевозимых грузов этих категорий транспортом будет увеличиваться, поэтому уже сейчас нужно выработать единые требования для перевозчиков обеих сторон.

Российская сторона отмечает, что современные реалии требуют актуализации существующих требований по автоперевозкам опасных грузов и скоропортящихся продуктов, поскольку обновляется подвижной состав, меняются методы и порядок проведения проверок со стороны контрольно-надзорных органов. При этом перевозка скоропортящихся товаров и опасных грузов в международном сообщении Россия - Китай носит стратегический характер, поскольку оказывает существенное влияние на уровень жизни населения, развитие торговли, промышленности и всей внешнеэкономической деятельности.

Рынок грузовых автомобильных перевозок на направлении Россия – Китай постоянно растет. Если в 2014 году объём перевезённых грузов между странами составил более 1,7 млн тонн, то по итогам 2016 года отмечено увеличение двусторонних объемов перевозок на 22% до 2,1 млн тонн. В этом году положительная динамика сохраняется.

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Россия и Китай определят, как нужно перевозить опасные грузы
Несмотря на то, что государственные нормативные акты Россия и КНР в этой области строят по единому принципу, есть принципиальные отличия в подходах. В ближайшем будущем в объем перевозимых грузов этих категорий транспортом будет увеличиваться, поэтому уже сейчас нужно выработать единые требования для перевозчиков обеих сторон.Российская сторона отмечает, что современные реалии требуют актуализации существующих требований по автоперевозкам опасных грузов и скоропортящихся продуктов, поскольку обновляется подвижной состав, меняются методы и порядок проведения проверок со стороны контрольно-надзорных органов. При этом перевозка скоропортящихся товаров и опасных грузов в международном сообщении Россия - Китай носит стратегический характер, поскольку оказывает существенное влияние на уровень жизни населения, развитие торговли, промышленности и всей внешнеэкономической деятельности. Рынок грузовых автомобильных перевозок на направлении Россия – Китай постоянно растет. Если в 2014 году объём перевезённых грузов между странами составил более 1,7 млн тонн, то по итогам 2016 года отмечено увеличение двусторонних объемов перевозок на 22% до 2,1 млн тонн. В этом году положительная динамика сохраняется.
2017-06-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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