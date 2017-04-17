Россияне охладели к «китайцам»
По данным аналитического агентства «Автостат», результат оказался на 30,6% меньше показателей прошлого года. Рыночная доля китайских брендов на российском авторынке составила за отчетный период 1,7%.
На первой строчке рейтинга востребованности оказались машины Lifan. За первые 3 месяца текущего года в пользу этой марки сделали выбор 3307 покупателей. Правда, это на 9% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2016-го. Лидерами в линейке автопроизводителя являются кроссоверы X60 и X50.
Вторую строчку рейтинга занимает Chery. В январе-марте нынешнего года в России было продано 1 044 таких автомобиля, что на 22% меньше, чем было продано годом ранее. В ТОП-5 китайских марок также вошли Geely с результатом 510 машин (-72), Changan (319 шт.; +73%), Zotye (151 шт.; рост в 13,7 раза).
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