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17 апреля 2017, 14:00

Россияне охладели к «китайцам»

Китайские автомобили, которые в кризис демонстрировали положительную динамику, начали терять популярность. Так, в I квартале текущего года только 5633 автолюбителя выбрали машины брендов из Поднебесной.
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По данным аналитического агентства «Автостат», результат оказался на 30,6% меньше показателей прошлого года. Рыночная доля китайских брендов на российском авторынке составила за отчетный период 1,7%.

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На первой строчке рейтинга востребованности оказались машины Lifan. За первые 3 месяца текущего года в пользу этой марки сделали выбор 3307 покупателей. Правда, это на 9% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2016-го. Лидерами в линейке автопроизводителя являются кроссоверы X60 и X50.

Вторую строчку рейтинга занимает Chery. В январе-марте нынешнего года в России было продано 1 044 таких автомобиля, что на 22% меньше, чем было продано годом ранее. В ТОП-5 китайских марок также вошли Geely с результатом 510 машин (-72), Changan (319 шт.; +73%), Zotye (151 шт.; рост в 13,7 раза).

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Россияне охладели к «китайцам»
По данным аналитического агентства «Автостат», результат оказался на 30,6% меньше показателей прошлого года. Рыночная доля китайских брендов на российском авторынке составила за отчетный период 1,7%.{{material_118803}}На первой строчке рейтинга востребованности оказались машины Lifan. За первые 3 месяца текущего года в пользу этой марки сделали выбор 3307 покупателей. Правда, это на 9% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2016-го. Лидерами в линейке автопроизводителя являются кроссоверы X60 и X50.Вторую строчку рейтинга занимает Chery. В январе-марте нынешнего года в России было продано 1 044 таких автомобиля, что на 22% меньше, чем было продано годом ранее. В ТОП-5 китайских марок также вошли Geely с результатом 510 машин (-72), Changan (319 шт.; +73%), Zotye (151 шт.; рост в 13,7 раза).
2017-04-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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