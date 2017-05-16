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16 мая 2017, 13:00

Россияне смогут купить больше Hyundai по льготным кредитам

Покупателям автомобилей Hyundai стал доступен более широкий выбор моделей и комплектаций для приобретения по Государственной программе льготного кредитования. Это связано с увеличением максимально допустимой стоимости автомобиля до 1 млн 450 тыс. рублей.
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Например, по такой программе можно приобрести любую из комплектаций нового Solaris, представленного публике в феврале 2017 года. Также купить в кредит по сниженной процентной ставке можно Creta и Elantra. Под новые условия льготного автокредитования попадает и большая часть комплектаций хэтчбека i40.

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Кроме того, с 11 мая 2017 года отменено требование о внесении первоначального взноса от 20% стоимости автомобиля. Это означает, что льготная ставка будет доступна уже при нулевом первоначальном взносе. Более подробная информация о покупке автомобилей по Государственной программе льготного автокредитования доступна в официальных дилерских центрах Hyundai на территории России.

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Farion
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Скидки не отражаются в прайсах, так что лучше все же звонить. А лучше всего - приезжать, когда продавцы такую готовность видят - они сразу вспоминают, какие еще программы есть :) По эксплуатации - хорошо ест 92-й (гнал такой для сестры из Самары в Рубцовск) , приемистая, расход упал на двух тысячах (по ...
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Россияне смогут купить больше Hyundai по льготным кредитам
Например, по такой программе можно приобрести любую из комплектаций нового Solaris, представленного публике в феврале 2017 года. Также купить в кредит по сниженной процентной ставке можно Creta и Elantra. Под новые условия льготного автокредитования попадает и большая часть комплектаций хэтчбека i40.{{material_119089}}Кроме того, с 11 мая 2017 года отменено требование о внесении первоначального взноса от 20% стоимости автомобиля. Это означает, что льготная ставка будет доступна уже при нулевом первоначальном взносе. Более подробная информация о покупке автомобилей по Государственной программе льготного автокредитования доступна в официальных дилерских центрах Hyundai на территории России.
2017-05-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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