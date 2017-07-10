10 июля 2017, 15:48

Россияне стали больше тратить на подержанные машины

По итогам 5 месяцев текущего года российские автомобилисты приобрели более 2 млн автомобилей с пробегом, что на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», общая сумма всех сделок за отчетный период составила 780 млрд рублей. Больше всего на вторичном авторынке заработала Toyota: 92 млрд рублей за 5 месяцев. На втором месте расположилась Lada с результатом 75 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz с результатом 57 млрд рублей.

В ТОП-5 вошли также Nissan и BMW. Их на вторичном рынке я январе-мае было продано на сумму 50 и 44 млрд рублей соответственно. Самые платежеспособные покупатели по направлению б/у авторынка проживают в Москве и Санкт-Петербурге.

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Отзывы по теме
Липучка vs Шиповка
Я присоеденяюсь к любителям шиповки. Дороги у нас чаще обледеневшие чем чищенные, поэтому без шипов ни куда.
Кроко_Дилл
Коврик под ногами водителя постоянно перемещается
Если подобрать коврики в размер то они ни когда скользить не будут.
Кроко_Дилл
Покупка не дорого автомобиля
можно, только не удивляйся когда на первом же повороте днище провалится например) )
Кроко_Дилл
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Россияне стали больше тратить на подержанные машины
Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», общая сумма всех сделок за отчетный период составила 780 млрд рублей. Больше всего на вторичном авторынке заработала Toyota: 92 млрд рублей за 5 месяцев. На втором месте расположилась Lada с результатом 75 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz с результатом 57 млрд рублей.В ТОП-5 вошли также Nissan и BMW. Их на вторичном рынке я январе-мае было продано на сумму 50 и 44 млрд рублей соответственно. Самые платежеспособные покупатели по направлению б/у авторынка проживают в Москве и Санкт-Петербурге.{{vote_97}}
2017-07-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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