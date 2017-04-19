Россияне выбирают серые автомобили
В прошлом году серый цвет стал самым популярным среди европейских покупателей новых автомобилей Ford, свергнув с пьедестала белый. В настоящий момент автопроизводитель предлагает европейцам на выбор 8 оттенков серого цвета, а всего, с начала 90-х годов, 50.
Этот тренд актуален и для России: по данным Ford Sollers, в 2015 году процент серых автомобилей от числа всех проданных авто составил 9,7%, в 2016 году – 11,4%, а за первый квартал 2017 года – уже 14,6%. Это говорит о росте популярности оттенков серого среди российских покупателей. Кроме того, в декабре 2016 года новый кроссовер Kuga был запущен на заводе в Елабуге в глубоком сером цвете Magnetic.
По данным исследования автопроизводителя, в современном мире серый цвет обладает определённой новизной и помогает выделиться в толпе. Именно поэтому люди проявляют интерес к оттенкам серого и готовы платить за них больше.
|Серый цвет практичный.
|Некоторые оттенки серого смотрятся пресно.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное