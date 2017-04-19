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19 апреля 2017, 14:39

Россияне выбирают серые автомобили

Покупатели автомобилей всё чаще предпочитают серый цвет – об этом говорят данные продаж новых машин в Европе и России. Такой оттенок больше не считается скучным и ассоциируется с умом, мудростью, стремлению к новым знаниям.
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В прошлом году серый цвет стал самым популярным среди европейских покупателей новых автомобилей Ford, свергнув с пьедестала белый. В настоящий момент автопроизводитель предлагает европейцам на выбор 8 оттенков серого цвета, а всего, с начала 90-х годов, 50.

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Этот тренд актуален и для России: по данным Ford Sollers, в 2015 году процент серых автомобилей от числа всех проданных авто составил 9,7%, в 2016 году – 11,4%, а за первый квартал 2017 года – уже 14,6%. Это говорит о росте популярности оттенков серого среди российских покупателей. Кроме того, в декабре 2016 года новый кроссовер Kuga был запущен на заводе в Елабуге в глубоком сером цвете Magnetic.

По данным исследования автопроизводителя, в современном мире серый цвет обладает определённой новизной и помогает выделиться в толпе. Именно поэтому люди проявляют интерес к оттенкам серого и готовы платить за них больше.

Плюсы и минусы
Серый цвет практичный.Некоторые оттенки серого смотрятся пресно.
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Россияне выбирают серые автомобили
В прошлом году серый цвет стал самым популярным среди европейских покупателей новых автомобилей Ford, свергнув с пьедестала белый. В настоящий момент автопроизводитель предлагает европейцам на выбор 8 оттенков серого цвета, а всего, с начала 90-х годов, 50. {{material_118452}} Этот тренд актуален и для России: по данным Ford Sollers, в 2015 году процент серых автомобилей от числа всех проданных авто составил 9,7%, в 2016 году – 11,4%, а за первый квартал 2017 года – уже 14,6%. Это говорит о росте популярности оттенков серого среди российских покупателей. Кроме того, в декабре 2016 года новый кроссовер Kuga был запущен на заводе в Елабуге в глубоком сером цвете Magnetic.По данным исследования автопроизводителя, в современном мире серый цвет обладает определённой новизной и помогает выделиться в толпе. Именно поэтому люди проявляют интерес к оттенкам серого и готовы платить за них больше.
2017-04-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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