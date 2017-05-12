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12 мая 2017, 15:36

Российская версия Zotye Т600 получит новый двигатель

Комплектация с 2-литровым турбированным двигателем и 6-диапазонной автоматической трансмиссией будет стоить на российском рынке 1 228 880 рублей и появится в салонах в ближайшие месяцы.
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Текущая версия Zotye Т600 предлагается только с 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 л.с., которая работает в паре с 5-супенчатой «механикой». Цена модели с таким силовым агрегатом в зависимости от «начинки» составляет от 890 000 до 974 000 рублей.
 
Под капотом у китайской версии внедорожника T600 Coupe установлен новый 1,8-литровый турбированный двигатель, способный выдавать 177 л.с. Силовой агрегат работает в тандеме с роботизированной, либо с механической коробками переключения передач. Китайским покупателям доступны 162 и 190-сильные агрегаты, которые будут идти отдельным пакетом.
 
От стандартного кроссовера T600 новая версия Coupe отличается новой решеткой радиатора, переработанными бамперами, головной оптикой. В салоне выходящей в свет версии появились новая передняя и цифровая панели. Функционал автомобиля несколько расширен, стало доступно такое оборудование, как беспроводная зарядка, панорамный люк, новая система кондиционирования, зимний пакет с подогревом сидений и лобового стекла, а также электронный ручник. Но, повторим, что эта версия доступна только китайским покупателям. В России в ближайшее время может появиться версия Т600 на газомоторном топливе.
 
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К сентябрю нынешнего года планируется завершить сертификацию ресталинговой комплектации автомобиля Т600 Sport. Также на российский рынок в перспективе выйднт новый кроссовер линейки Zotye - SR9.
 
Сейчас марка Zotye представлена на российском рынке двумя моделями – кроссовером Т600 и седаном Z300.
 
Как уточняет «Автостат», по итогам 4 месяцев 2017 года российские дилеры Zotye реализовали 242 автомобиля – в 7,5 раз больше, чем годом ранее. План продаж на текущий год составляет более 3 000 автомобилей.

Комплектации и технические характеристики

Zotye T600 1,5 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин162
Объем двигателя1498
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Смешанный цикл7.9
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Форум Zotye T600
Искал себе хороший кроссовер и увидел Zotye T600. Долго мониторил отзывы и информацию об этой новинке. Приобретать пока не стал, жду больше отзывов. Кто что скажет?
Автолюбитель
Первая машина: иномарка или убитый ВАЗ?
На первой машине нужно учиться ездить, а потом покупать нормальную.
Паша_ТК
отзыв о pitline, г. Москва, ЮЗАО, проезд Одоевского, д.10
Ремонтирую авто только в данном автокомплексе, высокий выбор услуг, умеренные цены, качественный сервис обслуживания, квалифицированные работники.
Roman 23
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Российская версия Zotye Т600 получит новый двигатель
Текущая версия Zotye Т600 предлагается только с 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 л.с., которая работает в паре с 5-супенчатой «механикой». Цена модели с таким силовым агрегатом в зависимости от «начинки» составляет от 890 000 до 974 000 рублей. Под капотом у китайской версии внедорожника T600 Coupe установлен новый 1,8-литровый турбированный двигатель, способный выдавать 177 л.с. Силовой агрегат работает в тандеме с роботизированной, либо с механической коробками переключения передач. Китайским покупателям доступны 162 и 190-сильные агрегаты, которые будут идти отдельным пакетом. От стандартного кроссовера T600 новая версия Coupe отличается новой решеткой радиатора, переработанными бамперами, головной оптикой. В салоне выходящей в свет версии появились новая передняя и цифровая панели. Функционал автомобиля несколько расширен, стало доступно такое оборудование, как беспроводная зарядка, панорамный люк, новая система кондиционирования, зимний пакет с подогревом сидений и лобового стекла, а также электронный ручник. Но, повторим, что эта версия доступна только китайским покупателям. В России в ближайшее время может появиться версия Т600 на газомоторном топливе. {{material_116318}} К сентябрю нынешнего года планируется завершить сертификацию ресталинговой комплектации автомобиля Т600 Sport. Также на российский рынок в перспективе выйднт новый кроссовер линейки Zotye - SR9. Сейчас марка Zotye представлена на российском рынке двумя моделями – кроссовером Т600 и седаном Z300. Как уточняет «Автостат», по итогам 4 месяцев 2017 года российские дилеры Zotye реализовали 242 автомобиля – в 7,5 раз больше, чем годом ранее. План продаж на текущий год составляет более 3 000 автомобилей.
2017-05-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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