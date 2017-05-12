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12 мая 2017, 15:36
Российская версия Zotye Т600 получит новый двигатель
Комплектация с 2-литровым турбированным двигателем и 6-диапазонной автоматической трансмиссией будет стоить на российском рынке 1 228 880 рублей и появится в салонах в ближайшие месяцы.
Текущая версия Zotye Т600 предлагается только с 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 л.с., которая работает в паре с 5-супенчатой «механикой». Цена модели с таким силовым агрегатом в зависимости от «начинки» составляет от 890 000 до 974 000 рублей.
Под капотом у китайской версии внедорожника T600 Coupe установлен новый 1,8-литровый турбированный двигатель, способный выдавать 177 л.с. Силовой агрегат работает в тандеме с роботизированной, либо с механической коробками переключения передач. Китайским покупателям доступны 162 и 190-сильные агрегаты, которые будут идти отдельным пакетом.
От стандартного кроссовера T600 новая версия Coupe отличается новой решеткой радиатора, переработанными бамперами, головной оптикой. В салоне выходящей в свет версии появились новая передняя и цифровая панели. Функционал автомобиля несколько расширен, стало доступно такое оборудование, как беспроводная зарядка, панорамный люк, новая система кондиционирования, зимний пакет с подогревом сидений и лобового стекла, а также электронный ручник. Но, повторим, что эта версия доступна только китайским покупателям. В России в ближайшее время может появиться версия Т600 на газомоторном топливе.
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К сентябрю нынешнего года планируется завершить сертификацию ресталинговой комплектации автомобиля Т600 Sport. Также на российский рынок в перспективе выйднт новый кроссовер линейки Zotye - SR9.
Сейчас марка Zotye представлена на российском рынке двумя моделями – кроссовером Т600 и седаном Z300.
Как уточняет «Автостат», по итогам 4 месяцев 2017 года российские дилеры Zotye реализовали 242 автомобиля – в 7,5 раз больше, чем годом ранее. План продаж на текущий год составляет более 3 000 автомобилей.
Комплектации и технические характеристики
|Zotye T600 1,5 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|162
|Объем двигателя
|1498
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|Смешанный цикл
|7.9
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Отзывы по теме
Искал себе хороший кроссовер и увидел Zotye T600. Долго мониторил отзывы и информацию об этой новинке. Приобретать пока не стал, жду больше отзывов. Кто что скажет?
На первой машине нужно учиться ездить, а потом покупать нормальную.
Ремонтирую авто только в данном автокомплексе, высокий выбор услуг, умеренные цены, качественный сервис обслуживания, квалифицированные работники.
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