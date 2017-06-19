19 июня 2017, 08:26
Российские авто не попали в список самых надежных
Журналисты одного из автопорталов проанализировали 8 авторитетных рейтингов надежности авто, которые составлялись американскими, немецкими и британскими экспертами и составили на их основе свой список.
В основу каждого из рейтингов, среди которых TUV Report 2017, DEKRA Used Car Report 2017, ADAC Breakdown Statistics 2016, Warranty Direct Reliability Index. Top-100 UK Cars, положены результаты опроса владельцев. Они рассказали, насколько часто им приходится бывать в автосервисах, сколько составляют расхода на ремонт и другие параметры. В результате в топ попали 44 модели авто. Среди них - Chevrolet Aveo, Honda Jazz (известная в Европе как Fit), Hyundai ix20 и Mazda 2.
Среди компактных авто, относящимися к премиум-сегменту, лучшими стали Audi A1 и Mini Hatch. Наиболее надежными компактными кроссоверами по результатам разных рейтингов названы Dacia Duster, Mitsubishi ASX и Opel Mokka.
В классе С лучшими стали модели Mazda 3, Mitsubishi Lancer, Toyota Corolla и Toyota Prius. К примеру, из 1 000 машин Mazda 3 2011 года выпуска ломаются всего 8,7, а при среднем пробеге в 60 тыс. километров число неисправных машин составляет всего 5,6%. Надежными кроссоверами С класса оказались Honda CR-V, Subaru Forester и Volkswagen Tiguan, а среди премиальных внедорожников выделились Lexus RX, Audi Q7, BMW X5 и Mercedes ML.
Российские авто в число признанных авторами рейтинга не вошли.
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