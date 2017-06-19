19 июня 2017, 13:32
Российские автозаводы наращивают производство
Производство легковых автомобилей в России наконец-то демонстрирует положительную динамику. Так, по итогам 5 месяцев текущего года с конвейеров предприятий сошло 526 тыс. машин, что на 20,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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К примеру, «АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ» прекращали выпуск машин на майские каникулы, а американо-российское предприятие также имело сбои с поставками комплектующих для Chevrolet Niva, поэтому не могло осуществлять производство. Калужский завод «ПСМА Рус» в конце мая планово приостановил конвейер на 3 недели, а Volkswagen в Калуге прекратил выпуск внедорожника Touareg.
Что касается выпуска грузовых автомобилей, то он тоже вырос по итогам 5 месяцев – на 18,3% до 54,8 тыс. штук. В мае с конвейеров сошло 11,8 тыс. грузовиков, что на 38,1% больше, чем годом ранее. Выпуск автобусов в России за текущий год увеличился на 31,2% до 9,6 тыс. единиц. В мае – на 43,8% до 1,7 тыс. экз.
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