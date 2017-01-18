18 января 2017, 18:21

Российские дилеры ждут новый седан Geely

Основные характеристики и комплектации новинки, а также ее будущую стоимость представители бренда решили не раскрывать до старта продаж. Источники сообщают, что модель будет собираться в Белоруссии.
Известно, что на российский авторынок поступит Geely Emgrand GT. В Китае эта модель продается под названием GC9. Geely Emgrand GT уже была представлена на Московском автосалоне в августе минувшего года.
 
Седан оборудован турбированным мотором 1,8 литра. Его мощность составляет 163 л.с.

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Российские дилеры ждут новый седан Geely
Известно, что на российский авторынок поступит Geely Emgrand GT. В Китае эта модель продается под названием GC9. Geely Emgrand GT уже была представлена на Московском автосалоне в августе минувшего года. Седан оборудован турбированным мотором 1,8 литра. Его мощность составляет 163 л.с.
2017-01-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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