Российские дилеры ждут новый седан Geely

Основные характеристики и комплектации новинки, а также ее будущую стоимость представители бренда решили не раскрывать до старта продаж. Источники сообщают, что модель будет собираться в Белоруссии.
Известно, что на российский авторынок поступит Geely Emgrand GT. В Китае эта модель продается под названием GC9. Geely Emgrand GT уже была представлена на Московском автосалоне в августе минувшего года.
Седан оборудован турбированным мотором 1,8 литра. Его мощность составляет 163 л.с.
| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Известно, что на российский авторынок поступит Geely Emgrand GT. В Китае эта модель продается под названием GC9. Geely Emgrand GT уже была представлена на Московском автосалоне в августе минувшего года. Седан оборудован турбированным мотором 1,8 литра. Его мощность составляет 163 л.с.
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