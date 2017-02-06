6 февраля 2017, 10:16

Российские «ПАЗики» в Украине – самые востребованные

В январе 2017 года в Украине было реализовано 159 новых автобусов. Более четверти этих продаж (42 ед.) принадлежит продукции «Павловского автобуса», входящего в Группу «ГАЗ».

Как отмечает Ассоциация «Укравтопром», свой результат годичной давности российский ПАЗ улучшил на 56 %.

Машины местного, Черкасского автобусного завода - модели «Атаман» стали вторыми на январском рынке с показателем 37 зарегистрированных продаж. По сравнению с январем 2016 года, продажи «Атаманов» снизились на 26 %.

На 3 месте разместились автобусы «Эталон», увеличившие свои продажи в 8 раз (до 24 автобусов).  Почетное 4 место заняли, пожалуй, самые известные автобусы – «Богдан» (20 автобусов, или +233%).
Замыкает пятерку лидеров украинского рынка новых автобусов модель «Электрон» – 10 зарегистрированных продаж. В январе 2016 года регистраций автобусов этой марки не отмечалось.

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Комментарии
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Двигатель работает, а машина не едет Almera N16
Подскажите в чем проблема включая передачи машина не едет а привод крутится удрал со скорости на нитралку а он также крутится что может быть
88esentai
Тормозные колодки Кётл
По моему опыту они все начинают скрипеть .какие то раньше, другие позже
papik
Спрос на дизельные Renault Duster в России увеличился в 4 раза
пока у нас не будет гарантированного качества солярки я бы не советовал, наплачетесь...обслуга должна быть качественнее чем бензинового, зимой проблемы с заводкой, тяжелый, и дорогой ...
Владимир
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Российские «ПАЗики» в Украине – самые востребованные
Как отмечает Ассоциация «Укравтопром», свой результат годичной давности российский ПАЗ улучшил на 56 %.Машины местного, Черкасского автобусного завода - модели «Атаман» стали вторыми на январском рынке с показателем 37 зарегистрированных продаж. По сравнению с январем 2016 года, продажи «Атаманов» снизились на 26 %.На 3 месте разместились автобусы «Эталон», увеличившие свои продажи в 8 раз (до 24 автобусов).  Почетное 4 место заняли, пожалуй, самые известные автобусы – «Богдан» (20 автобусов, или +233%).Замыкает пятерку лидеров украинского рынка новых автобусов модель «Электрон» – 10 зарегистрированных продаж. В январе 2016 года регистраций автобусов этой марки не отмечалось.
2017-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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