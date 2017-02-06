Российские «ПАЗики» в Украине – самые востребованные
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В январе 2017 года в Украине было реализовано 159 новых автобусов. Более четверти этих продаж (42 ед.) принадлежит продукции «Павловского автобуса», входящего в Группу «ГАЗ».
Как отмечает Ассоциация «Укравтопром», свой результат годичной давности российский ПАЗ улучшил на 56 %.
Машины местного, Черкасского автобусного завода - модели «Атаман» стали вторыми на январском рынке с показателем 37 зарегистрированных продаж. По сравнению с январем 2016 года, продажи «Атаманов» снизились на 26 %.
На 3 месте разместились автобусы «Эталон», увеличившие свои продажи в 8 раз (до 24 автобусов). Почетное 4 место заняли, пожалуй, самые известные автобусы – «Богдан» (20 автобусов, или +233%). Замыкает пятерку лидеров украинского рынка новых автобусов модель «Электрон» – 10 зарегистрированных продаж. В январе 2016 года регистраций автобусов этой марки не отмечалось.
Российские «ПАЗики» в Украине – самые востребованные
Как отмечает Ассоциация «Укравтопром», свой результат годичной давности российский ПАЗ улучшил на 56 %.Машины местного, Черкасского автобусного завода - модели «Атаман» стали вторыми на январском рынке с показателем 37 зарегистрированных продаж. По сравнению с январем 2016 года, продажи «Атаманов» снизились на 26 %.На 3 месте разместились автобусы «Эталон», увеличившие свои продажи в 8 раз (до 24 автобусов). Почетное 4 место заняли, пожалуй, самые известные автобусы – «Богдан» (20 автобусов, или +233%).Замыкает пятерку лидеров украинского рынка новых автобусов модель «Электрон» – 10 зарегистрированных продаж. В январе 2016 года регистраций автобусов этой марки не отмечалось.
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