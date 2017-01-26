26 января 2017, 10:45

Российские покупатели увидят новый Land Rover Discovery раньше срока

На рынок модель поступит не в мае, как сообщалось ранее, а уже в конце февраля – в виртуальном режиме, благодаря технологии Jaguar Land Rover Virtual Reality Experience.
При помощи такой технологии любой желающий сможет рассмотреть Discovery в натуральную величину, оценить его дизайн, а также все детали интерьера, заглянуть под капот.
 
Впервые технология Virtual Reality Experience была использована во время презентации автомобиля Jaguar F-Pace. С 2017 года в каждом шоу-руме Jaguar Land Rover будет доступна функция обзора автомобиля при помощи очков виртуальной реальности.
 
Для реализации такой возможности интерфейс технологии VR Experience был переведен на 20 языков.
 
Добавим также, что прием заявок на авто начался в конце прошлого года. 
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Российские покупатели увидят новый Land Rover Discovery раньше срока
При помощи такой технологии любой желающий сможет рассмотреть Discovery в натуральную величину, оценить его дизайн, а также все детали интерьера, заглянуть под капот. Впервые технология Virtual Reality Experience была использована во время презентации автомобиля Jaguar F-Pace. С 2017 года в каждом шоу-руме Jaguar Land Rover будет доступна функция обзора автомобиля при помощи очков виртуальной реальности. Для реализации такой возможности интерфейс технологии VR Experience был переведен на 20 языков. Добавим также, что прием заявок на авто начался в конце прошлого года. 
2017-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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