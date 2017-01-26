Российские покупатели увидят новый Land Rover Discovery раньше срока
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На рынок модель поступит не в мае, как сообщалось ранее, а уже в конце февраля – в виртуальном режиме, благодаря технологии Jaguar Land Rover Virtual Reality Experience.
При помощи такой технологии любой желающий сможет рассмотреть Discovery в натуральную величину, оценить его дизайн, а также все детали интерьера, заглянуть под капот.
Впервые технология Virtual Reality Experience была использована во время презентации автомобиля Jaguar F-Pace. С 2017 года в каждом шоу-руме Jaguar Land Rover будет доступна функция обзора автомобиля при помощи очков виртуальной реальности.
Для реализации такой возможности интерфейс технологии VR Experience был переведен на 20 языков.
Добавим также, что прием заявок на авто начался в конце прошлого года.
Привет !
Купил пару недель назад Ландровер 2.0 дизель 2000г,
Через неделю стал включать кондер. При этом когда включал поворотник машина стала глохнуть. В итоге вообще заглохла и незаводится.
Все предохранитнли проверил. С толкача пробывал.
При включенном зажигании негорит прогрев свечей и вообще ...
Российские покупатели увидят новый Land Rover Discovery раньше срока
При помощи такой технологии любой желающий сможет рассмотреть Discovery в натуральную величину, оценить его дизайн, а также все детали интерьера, заглянуть под капот. Впервые технология Virtual Reality Experience была использована во время презентации автомобиля Jaguar F-Pace. С 2017 года в каждом шоу-руме Jaguar Land Rover будет доступна функция обзора автомобиля при помощи очков виртуальной реальности. Для реализации такой возможности интерфейс технологии VR Experience был переведен на 20 языков. Добавим также, что прием заявок на авто начался в конце прошлого года.
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