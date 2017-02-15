Российские продажи авто с дизелем падают

По итогам реализации в 2016 году спрос на автомобили с моторами, которые работают на тяжелом топливе, снизился на 4,4 %, приобретено 101 300 ед. таких машин.
По информации аналитического агентства «Автостат», наиболее продаваемой моделью остается внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который за 12 месяцев прошлого года реализован в количестве 11 600 экземпляров. Это на 2,5 % меньше, чем в 2015 году.
Вторую строчку рейтинга занимает Toyota Land Cruiser - дилеры реализовали 9 700 внедорожников, что на 17,4 % больше, чем по результатам предыдущего года. Третье место досталось Renault Duster, продажи дизельной версии которого увеличились на 31,5 % - до 5 600 автомобилей.
В пятерку наиболее востребованных также вошли BMW X5 (4 400 ед.) и Audi Q7 (4 300 ед.). Продажи дизельных модификаций этих моделей выросли на 2,3 % и 63 % соответственно. В десятку попали Toyota Hilux (3 700 ед.), Mercedes-Benz GLS (3 300 ед.), Lexus LX (3 100 ед.), Volkswagen Touareg и BMW Х6 (по 3 000 ед.).
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По информации аналитического агентства «Автостат», наиболее продаваемой моделью остается внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который за 12 месяцев прошлого года реализован в количестве 11 600 экземпляров. Это на 2,5 % меньше, чем в 2015 году. Вторую строчку рейтинга занимает Toyota Land Cruiser - дилеры реализовали 9 700 внедорожников, что на 17,4 % больше, чем по результатам предыдущего года. Третье место досталось Renault Duster, продажи дизельной версии которого увеличились на 31,5 % - до 5 600 автомобилей. В пятерку наиболее востребованных также вошли BMW X5 (4 400 ед.) и Audi Q7 (4 300 ед.). Продажи дизельных модификаций этих моделей выросли на 2,3 % и 63 % соответственно. В десятку попали Toyota Hilux (3 700 ед.), Mercedes-Benz GLS (3 300 ед.), Lexus LX (3 100 ед.), Volkswagen Touareg и BMW Х6 (по 3 000 ед.).
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