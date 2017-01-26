26 января 2017, 16:19

Российские продажи Ferrari за год увеличились на 60 %

По данным аналитического агентства «Автостат», по итогам 2016 года объем рынка новых Ferrari в России составил 32 экземпляра, что на 60 % больше, нежели годом ранее.
Самой популярной моделью марки является спорт-купе 488 мощностью 670 л.с., которое стоит более 20 000 000 рублей. На ее долю приходится около 35 % от общего объема, что соответствует 11 реализованным машинам.
 
Далее по предпочтениям идут кабриолет California и спортивное купе Ferrari 458 - каждая из этих моделей разошлась тиражом 6 ед. За пределами тройки лидеров оказались 4-местный спортивный хэтчбек FF (5 ед.) и суперкар F12 Berlinetta (4 ед.).
 
Добавим также, что 3/4 автомобилей бренда остались в Москве и Подмосковье (24 ед.). Еще 5 таких машин отправились в Санкт-Петербург. По одному спорткару приобрели жители Приморского края, Кемеровской и Тульской областей.
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Отзывы по теме
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
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Российские продажи Ferrari за год увеличились на 60 %
Самой популярной моделью марки является спорт-купе 488 мощностью 670 л.с., которое стоит более 20 000 000 рублей. На ее долю приходится около 35 % от общего объема, что соответствует 11 реализованным машинам. Далее по предпочтениям идут кабриолет California и спортивное купе Ferrari 458 - каждая из этих моделей разошлась тиражом 6 ед. За пределами тройки лидеров оказались 4-местный спортивный хэтчбек FF (5 ед.) и суперкар F12 Berlinetta (4 ед.). Добавим также, что 3/4 автомобилей бренда остались в Москве и Подмосковье (24 ед.). Еще 5 таких машин отправились в Санкт-Петербург. По одному спорткару приобрели жители Приморского края, Кемеровской и Тульской областей.
2017-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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