7 июня 2017, 13:24

Российские власти разрабатывают новый механизм поддержки автопрома

Специалисты Минэкономики и Минпромторга намерены разработать механизм поддержки российского автопрома до конца лета. Новая программа заменит соглашение о промсборке, которое действует еще 3 года.
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Новый механизм, который разрабатывается еще в течение двух месяцев, как ожидается, вступит в силу с 2019 года. Согласно ему, льготные ввозные пошлины на автокомпоненты будут ликвидированы, а автопроизводители сохранят кредитование на льготных условиях, механизмы лизинга и госзакупок.
 
Одновременно с этими мерами программа подразумевает заключение договора с производителем на создание определенной модели. Но есть условие - локализация производства должна составлять не менее 60 %. Ранее оговаривалось, что к 2025 году автопроизводители должны локализовать производство на уровне 80 %.
 
По расчетам Минпромторга, в этом году в России объем выпуска автомобилей должен увеличиться на 8 %. Это позволит поднять продажи на 7,3 %. Производителям положено 62,3 млрд рублей дотации, что покроет затраты на выпуск 750 000 ед. транспортных средств. Аналитики уже сейчас менее оптимистичны, нежели чиновники, поскольку по итогам I квартала механизмы программы не до конца определены.

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Российские власти разрабатывают новый механизм поддержки автопрома
Новый механизм, который разрабатывается еще в течение двух месяцев, как ожидается, вступит в силу с 2019 года. Согласно ему, льготные ввозные пошлины на автокомпоненты будут ликвидированы, а автопроизводители сохранят кредитование на льготных условиях, механизмы лизинга и госзакупок. Одновременно с этими мерами программа подразумевает заключение договора с производителем на создание определенной модели. Но есть условие - локализация производства должна составлять не менее 60 %. Ранее оговаривалось, что к 2025 году автопроизводители должны локализовать производство на уровне 80 %. По расчетам Минпромторга, в этом году в России объем выпуска автомобилей должен увеличиться на 8 %. Это позволит поднять продажи на 7,3 %. Производителям положено 62,3 млрд рублей дотации, что покроет затраты на выпуск 750 000 ед. транспортных средств. Аналитики уже сейчас менее оптимистичны, нежели чиновники, поскольку по итогам I квартала механизмы программы не до конца определены.
2017-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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