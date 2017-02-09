Российским покупателям не хватает Volvo XC90

Компания Volvo не смогла удовлетворить весь спрос на кроссоверы XC90 на российском рынке, сообщают СМИ со ссылкой на главу российского представительства шведского автопроизводителя Майкла Мальмстена.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2016 году продажи Volvo в России сократились на 29 %, до 5 500 ед.
«В прошлом году по всему миру было продано рекордное количество автомобилей Volvo - мы продали все произведенные машины, однако в России спрос превысил предложение, - пояснил господин Мальмстен. - Недопоставки составили около 2 000-3 000 экземпляров».
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2016 году продажи Volvo в России сократились на 29 %, до 5 500 ед. «В прошлом году по всему миру было продано рекордное количество автомобилей Volvo - мы продали все произведенные машины, однако в России спрос превысил предложение, - пояснил господин Мальмстен. - Недопоставки составили около 2 000-3 000 экземпляров».
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