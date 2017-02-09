9 февраля 2017, 10:04

Российским покупателям не хватает Volvo XC90

Компания Volvo не смогла удовлетворить весь спрос на кроссоверы XC90 на российском рынке, сообщают СМИ со ссылкой на главу российского представительства шведского автопроизводителя Майкла Мальмстена.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2016 году продажи Volvo в России сократились на 29 %, до 5 500 ед.
 
«В прошлом году по всему миру было продано рекордное количество автомобилей Volvo - мы продали все произведенные машины, однако в России спрос превысил предложение, - пояснил господин Мальмстен. - Недопоставки составили около 2 000-3 000 экземпляров».

Комплектации и технические характеристики

Volvo XC90 R-Design 2.0 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин320
Объем двигателя1969
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл9.8
Загородный цикл7.0
Смешанный цикл8.0
ТопливоАИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volvo XC90
машина очень нравится. у меня 2.9л 272лс ремонт нужен как и всем машинам. но лучше хс90 наврятли найдете.
олеся
Volvo XC90 "в разрезе" в Свид-Мобиле!
На сайте ваяют дилетанты, ибо ЕХ35 (37) , Х3,GLK не могут быть конкурентами ХС90 - это кроссоверы классом ниже.
Nuance
Volvo XC90: и вновь легкий лоск
А где электродоводчик задней двери? Вечно все руки в грязи.
stomalex
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Российским покупателям не хватает Volvo XC90
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2016 году продажи Volvo в России сократились на 29 %, до 5 500 ед. «В прошлом году по всему миру было продано рекордное количество автомобилей Volvo - мы продали все произведенные машины, однако в России спрос превысил предложение, - пояснил господин Мальмстен. - Недопоставки составили около 2 000-3 000 экземпляров».
2017-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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