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20 апреля 2017, 10:42

Российским водителям следует готовиться к усложнению правил ТО

Российский Минтранс выступил с инициативой по ужесточению правил прохождения технического осмотра транспортных средств. Отдельных процедур ранее не проводилось, сообщают эксперты.
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Согласно тексту поправок, при проведении техосмотра добавлен пункт проверки работоспособности и соответствия техническим требованиям не только основных фар, но и ближнего с дальним светом, а также противотуманок и других световых приборов, предусмотренных конструктивно.
 
В случае неработающих или демонтированных стеклоочистителей или стеклоомывателей транспортное средство не сможет получить талон о прохождении ТО – вернее, диагностическую карту, необходимую для получения полиса ОСАГО. С другой стороны, данный пункт есть в действующей редакции ПДД – водителям запрещено передвигаться при неисправных дворниках.
 
Новые поправки предусматривают также проверку функционирования приборной панели и всех датчиков, которые должны соответствовать исправному состоянию двигателя и его систем.
 
Особые требования к диагностике устанавливаются для отдельных видов транспортных средств, в частности, оперативных служб (полиции, скорой помощи, пожарных и других), коммунального хозяйства, автоэвакуаторов, фургонов (в том числе с местами для перевозки людей), цистерн для нефтепродуктов и сжиженного газа, оснащенных грузоподъемными устройствами автомобилей, предназначенных для перевозки опасных грузов.
 
Изменения могут коснуться и операторов техосмотра: им позволят не ставить на выдаваемых диагностических картах «круглую» печать.
 
Напомним, что с 1 июля 2017 года в России начнется выдача электронных паспортов транспортных средств (ПТС). В отличие от традиционных бумажных ПТС, электронные документы будут содержать расширенные данные об автомобиле – в частности об авариях, ремонтах, техосмотрах, страховых случаях и пробеге.

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Российским водителям следует готовиться к усложнению правил ТО
Согласно тексту поправок, при проведении техосмотра добавлен пункт проверки работоспособности и соответствия техническим требованиям не только основных фар, но и ближнего с дальним светом, а также противотуманок и других световых приборов, предусмотренных конструктивно. В случае неработающих или демонтированных стеклоочистителей или стеклоомывателей транспортное средство не сможет получить талон о прохождении ТО – вернее, диагностическую карту, необходимую для получения полиса ОСАГО. С другой стороны, данный пункт есть в действующей редакции ПДД – водителям запрещено передвигаться при неисправных дворниках. Новые поправки предусматривают также проверку функционирования приборной панели и всех датчиков, которые должны соответствовать исправному состоянию двигателя и его систем. Особые требования к диагностике устанавливаются для отдельных видов транспортных средств, в частности, оперативных служб (полиции, скорой помощи, пожарных и других), коммунального хозяйства, автоэвакуаторов, фургонов (в том числе с местами для перевозки людей), цистерн для нефтепродуктов и сжиженного газа, оснащенных грузоподъемными устройствами автомобилей, предназначенных для перевозки опасных грузов. Изменения могут коснуться и операторов техосмотра: им позволят не ставить на выдаваемых диагностических картах «круглую» печать. Напомним, что с 1 июля 2017 года в России начнется выдача электронных паспортов транспортных средств (ПТС). В отличие от традиционных бумажных ПТС, электронные документы будут содержать расширенные данные об автомобиле – в частности об авариях, ремонтах, техосмотрах, страховых случаях и пробеге.
2017-04-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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