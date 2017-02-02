2 февраля 2017, 17:23

Российский Автомобильный Форум

Главное мероприятие российской автомобильной промышленности пройдет 15-16 марта 2017 года в московской гостинице «Рэдиссон Ройал». Ведущие игроки отрасли считают РАФ обязательным для посещения мероприятием, которое предоставляет самую актуальную информацию по рынку и великолепные возможности для делового общения.
  Российский Автомобильный Форум Российский Автомобильный Форум Российский Автомобильный Форум Российский Автомобильный Форум
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Официальная программа форума: http://www.russianautomotive.com/1116110KMru
Код для регистрации со скидкой 10%:1116110KM
Зарегистрируйтесь до 17февраля со скидкой 125 долларов.
Скидка 50% при регистрации более двух делегатов.

Среди подтвержденных докладчиков:

•    Александр Морозов, заместитель Министра, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
•    Николя Мор, президент, Группа АВТОВАЗ
•    Вадим Сорокин, президент, Группа ГАЗ
•    Франк Мюляр, генеральный директор, ПСМА Рус
•    Ашот Арутюнян, директор по маркетингу и рекламе, КАМАЗ
•    Платон Чеботаев, вице-президент, AGC Automotive Europe OEM

Только на РАФе:

•    ОБЗОР ОТРАСЛИ
Правительственный блок - представители федеральных и региональных властей осветят меры государственной поддержки для стимулирования развития отрасли.
Аналитический блок - доклады от ведущих аналитиков и экспертов по статистике производства и продаж автомобилей, первичного и вторичного рынка автокомпонентов, развития экспортный продаж

•    СТРАТЕГИИ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ: оценка развития и прогноз объёмов производства
в 2017-2018 г.г.

•    СЕССИЯ ДИРЕКТОРОВ ПО ЗАКУПКАМ: информация из первых рук о трудностях и успехах создания и развития эффективной базы поставщиков.

•    СЕССИЯ ПОСТАВЩИКОВ: производственные планы, стратегические инициативы и пути их реализации.

•    ВСТРЕЧИ ОДИН НА ОДИН с директорами по закупкам из компаний производителей

•    КРУГЛЫЕ СТОЛЫ с директорами по качеству, техническими директорами, руководителями проектов по локализации, директорами по R&D.

Церемония вручения премии 20-го юбилейного международного РОССИЙСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ФОРУМА

Программа| Докладчики |Регистрация
Присоединяйтесь к 300+ ведущим профессионалам и 80+ докладчикам!


Если у вас возникнут вопросы, сотрудники Института Адама Смита будут рады вам помочь. Пожалуйста, обращайтесь к Марии Даниловой по тел. +7 495 2324060, доб. 31004 или пишите на эл. адрес: m.danilova@adamsmithconferences.com

*Внимание! Скидка не действительна для лиц, уже зарегистрировавших своё участие в конференции и/или семинарах. Любая из скидок предоставляется только на момент регистрации и не может быть совмещена с другими предложениями по скидкам. Все скидки подлежат дополнительному рассмотрению при регистрации.

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Российский Автомобильный Форум
Официальная программа форума: http://www.russianautomotive.com/1116110KMruКод для регистрации со скидкой 10%:1116110KMЗарегистрируйтесь до 17февраля со скидкой 125 долларов.Скидка 50% при регистрации более двух делегатов.Среди подтвержденных докладчиков:•    Александр Морозов, заместитель Министра, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации•    Николя Мор, президент, Группа АВТОВАЗ•    Вадим Сорокин, президент, Группа ГАЗ•    Франк Мюляр, генеральный директор, ПСМА Рус•    Ашот Арутюнян, директор по маркетингу и рекламе, КАМАЗ•    Платон Чеботаев, вице-президент, AGC Automotive Europe OEMТолько на РАФе:•    ОБЗОР ОТРАСЛИПравительственный блок - представители федеральных и региональных властей осветят меры государственной поддержки для стимулирования развития отрасли.Аналитический блок - доклады от ведущих аналитиков и экспертов по статистике производства и продаж автомобилей, первичного и вторичного рынка автокомпонентов, развития экспортный продаж•    СТРАТЕГИИ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ: оценка развития и прогноз объёмов производствав 2017-2018 г.г.•    СЕССИЯ ДИРЕКТОРОВ ПО ЗАКУПКАМ: информация из первых рук о трудностях и успехах создания и развития эффективной базы поставщиков.•    СЕССИЯ ПОСТАВЩИКОВ: производственные планы, стратегические инициативы и пути их реализации.•    ВСТРЕЧИ ОДИН НА ОДИН с директорами по закупкам из компаний производителей•    КРУГЛЫЕ СТОЛЫ с директорами по качеству, техническими директорами, руководителями проектов по локализации, директорами по R&D.Церемония вручения премии 20-го юбилейного международного РОССИЙСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ФОРУМАПрограмма| Докладчики |РегистрацияПрисоединяйтесь к 300+ ведущим профессионалам и 80+ докладчикам!Если у вас возникнут вопросы, сотрудники Института Адама Смита будут рады вам помочь. Пожалуйста, обращайтесь к Марии Даниловой по тел. +7 495 2324060, доб. 31004 или пишите на эл. адрес: m.danilova@adamsmithconferences.com*Внимание! Скидка не действительна для лиц, уже зарегистрировавших своё участие в конференции и/или семинарах. Любая из скидок предоставляется только на момент регистрации и не может быть совмещена с другими предложениями по скидкам. Все скидки подлежат дополнительному рассмотрению при регистрации.
2017-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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