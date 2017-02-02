Российский Автомобильный Форум

Главное мероприятие российской автомобильной промышленности пройдет 15-16 марта 2017 года в московской гостинице «Рэдиссон Ройал». Ведущие игроки отрасли считают РАФ обязательным для посещения мероприятием, которое предоставляет самую актуальную информацию по рынку и великолепные возможности для делового общения.
Официальная программа форума: http://www.russianautomotive.com/1116110KMru Код для регистрации со скидкой 10%:1116110KM Зарегистрируйтесь до 17февраля со скидкой 125 долларов. Скидка 50% при регистрации более двух делегатов.
Среди подтвержденных докладчиков:
• Александр Морозов, заместитель Министра, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации • Николя Мор, президент, Группа АВТОВАЗ • Вадим Сорокин, президент, Группа ГАЗ • Франк Мюляр, генеральный директор, ПСМА Рус • Ашот Арутюнян, директор по маркетингу и рекламе, КАМАЗ • Платон Чеботаев, вице-президент, AGC Automotive Europe OEM
Только на РАФе:
• ОБЗОР ОТРАСЛИ Правительственный блок - представители федеральных и региональных властей осветят меры государственной поддержки для стимулирования развития отрасли. Аналитический блок - доклады от ведущих аналитиков и экспертов по статистике производства и продаж автомобилей, первичного и вторичного рынка автокомпонентов, развития экспортный продаж
• СТРАТЕГИИ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ: оценка развития и прогноз объёмов производства в 2017-2018 г.г.
• СЕССИЯ ДИРЕКТОРОВ ПО ЗАКУПКАМ: информация из первых рук о трудностях и успехах создания и развития эффективной базы поставщиков.
• СЕССИЯ ПОСТАВЩИКОВ: производственные планы, стратегические инициативы и пути их реализации.
• ВСТРЕЧИ ОДИН НА ОДИН с директорами по закупкам из компаний производителей
• КРУГЛЫЕ СТОЛЫ с директорами по качеству, техническими директорами, руководителями проектов по локализации, директорами по R&D.
Церемония вручения премии 20-го юбилейного международного РОССИЙСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ФОРУМА
Программа| Докладчики |Регистрация Присоединяйтесь к 300+ ведущим профессионалам и 80+ докладчикам!
Если у вас возникнут вопросы, сотрудники Института Адама Смита будут рады вам помочь. Пожалуйста, обращайтесь к Марии Даниловой по тел. +7 495 2324060, доб. 31004 или пишите на эл. адрес: m.danilova@adamsmithconferences.com
*Внимание! Скидка не действительна для лиц, уже зарегистрировавших своё участие в конференции и/или семинарах. Любая из скидок предоставляется только на момент регистрации и не может быть совмещена с другими предложениями по скидкам. Все скидки подлежат дополнительному рассмотрению при регистрации.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой получения пропуска МКАД, отправлял соответствующие документы в службы, постоянно приходят отказы по разным причинам.
Интересовался у коллег, знакомых, по этому поводу мало кто знает, а платить 50+ тыщ. желания нет.
Кто может поделиться по данному поводу прошу рассказать ...
Про мою бывшую
Попробую описать поиски и итоги.
Я искренне считал, что люди покупают кабриолеты не на последние деньги и это не основная машина, а состояние этой машины должно быть близкое к идеальному, даже если машине 3-4 года. Как же я заблуждался…
С мая месяца я пересмотрел очень много вариантов ...
Официальная программа форума: http://www.russianautomotive.com/1116110KMruКод для регистрации со скидкой 10%:1116110KMЗарегистрируйтесь до 17февраля со скидкой 125 долларов.Скидка 50% при регистрации более двух делегатов.Среди подтвержденных докладчиков:• Александр Морозов, заместитель Министра, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации• Николя Мор, президент, Группа АВТОВАЗ• Вадим Сорокин, президент, Группа ГАЗ• Франк Мюляр, генеральный директор, ПСМА Рус• Ашот Арутюнян, директор по маркетингу и рекламе, КАМАЗ• Платон Чеботаев, вице-президент, AGC Automotive Europe OEMТолько на РАФе:• ОБЗОР ОТРАСЛИПравительственный блок - представители федеральных и региональных властей осветят меры государственной поддержки для стимулирования развития отрасли.Аналитический блок - доклады от ведущих аналитиков и экспертов по статистике производства и продаж автомобилей, первичного и вторичного рынка автокомпонентов, развития экспортный продаж• СТРАТЕГИИ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ: оценка развития и прогноз объёмов производствав 2017-2018 г.г.• СЕССИЯ ДИРЕКТОРОВ ПО ЗАКУПКАМ: информация из первых рук о трудностях и успехах создания и развития эффективной базы поставщиков.• СЕССИЯ ПОСТАВЩИКОВ: производственные планы, стратегические инициативы и пути их реализации.• ВСТРЕЧИ ОДИН НА ОДИН с директорами по закупкам из компаний производителей• КРУГЛЫЕ СТОЛЫ с директорами по качеству, техническими директорами, руководителями проектов по локализации, директорами по R&D.Церемония вручения премии 20-го юбилейного международного РОССИЙСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ФОРУМАПрограмма| Докладчики |РегистрацияПрисоединяйтесь к 300+ ведущим профессионалам и 80+ докладчикам!Если у вас возникнут вопросы, сотрудники Института Адама Смита будут рады вам помочь. Пожалуйста, обращайтесь к Марии Даниловой по тел. +7 495 2324060, доб. 31004 или пишите на эл. адрес: m.danilova@adamsmithconferences.com*Внимание! Скидка не действительна для лиц, уже зарегистрировавших своё участие в конференции и/или семинарах. Любая из скидок предоставляется только на момент регистрации и не может быть совмещена с другими предложениями по скидкам. Все скидки подлежат дополнительному рассмотрению при регистрации.
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