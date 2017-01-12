12 января 2017, 14:24

Российский авторынок по итогам 2016 года сократился на 11 %

Как отмечают в Ассоциации Европейского Бизнеса, сейчас происходит «финальный поиск дна». Эксперты надеются, что в 2017 году завершится 4-летний период падения и начнется умеренный рост.

В 2016 году продажи легковых авто и коммерческого транспорта составили 1 425 721 автомобиль, почти 10 % сделок совершено в декабре. Ожидается, что объем реализации в этом году будет равен 1,48 млн автомобилей - на 4 % больше, по сравнению с прошлым.

Лидерство на рынке сохраняет "АвтоВАЗ", реализовавший за 12 месяцев 266 296 машин, что на 1 % ниже показателя годичной давности. 2 место по объему продаж заняла Kia - продано 149 567 автомобилей (- 9 %). Третьим стал Hyundai с 145 254 реализованными авто, что на 10 % меньше по сравнению с 2015 годом. Далее следует Renault - автомобили этой марки выбрали 117 230 покупателей (- 3 %). Замыкает пятерку лидеров Toyota, продажи которой составили 94 568 машин (- 4%).

В десятке самых продаваемых марок по итогам года также вошли Volkswagen (74 221 ед., - 5 %), Nissan (70 464 ед., - 23 %), ГАЗ (55 803 ед., + 9 %), Skoda (55 386 ед., + 1 %) и УАЗ (48 848 ед., + 1 %).

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Российский авторынок по итогам 2016 года сократился на 11 %
В 2016 году продажи легковых авто и коммерческого транспорта составили 1 425 721 автомобиль, почти 10 % сделок совершено в декабре. Ожидается, что объем реализации в этом году будет равен 1,48 млн автомобилей - на 4 % больше, по сравнению с прошлым. Лидерство на рынке сохраняет "АвтоВАЗ", реализовавший за 12 месяцев 266 296 машин, что на 1 % ниже показателя годичной давности. 2 место по объему продаж заняла Kia - продано 149 567 автомобилей (- 9 %). Третьим стал Hyundai с 145 254 реализованными авто, что на 10 % меньше по сравнению с 2015 годом. Далее следует Renault - автомобили этой марки выбрали 117 230 покупателей (- 3 %). Замыкает пятерку лидеров Toyota, продажи которой составили 94 568 машин (- 4%). В десятке самых продаваемых марок по итогам года также вошли Volkswagen (74 221 ед., - 5 %), Nissan (70 464 ед., - 23 %), ГАЗ (55 803 ед., + 9 %), Skoda (55 386 ед., + 1 %) и УАЗ (48 848 ед., + 1 %).
2017-01-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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