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5 мая 2017, 15:17

Российский авторынок продолжает рост

По предварительным данным, количество сделок в апреле у разных компаний увеличилось на 9-12 %, реализовано порядка 132 250 автомобилей. Ранее сообщалось о повышении востребованности авто на вторичном рынке.
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Российские дилеры Mitsubishi в апреле реализовали 1270 автомобилей – на 9 % больше, чем годом ранее. Компания «Хендэ Мотор СНГ» сообщила о продажах в апреле 13 656 ед. Hyundai, что соответствует росту почти на 12 %.
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Аналогичная тенденция наблюдалась, напомним, и в марте. Тогда российский рынок новых транспортных средств вырос на 9,4 %, до 137 894 автомобилей, впервые с декабря 2016 года.
 
В целом за период с января по апрель продано 454 720 автомобилей. В целом за первые 4 месяца года российский рынок показал рост на 3,2 %. По итогам I квартала 2017 года продажи выросли на 1 %, в январе и феврале рынок падал на 5 и 4,1 % соответственно.

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Отзывы по теме
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Mixail Nikolaevich
ИНКОМ-АВТО | отзывы
Блин, в Инкоме машину забронировал. Поеду на выходные. А тут читаю что пишут, и уже сомневаться начинаю.На что внимание в договоре обратить? Как вообще так цена поднялась и не заметили?Переживаю уже!!!!
Shadept
Меняю страховую. Посоветуйте лучшую
| Кому: Akrobat Akrobat, не согласен с вами, Росинкор нормальная компания, хоть и маленькая. Мы там страхуем не только авто, но даже свою фирму. За время сотрудничества еще ни одной претензии не было.
ventil
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Российский авторынок продолжает рост
Российские дилеры Mitsubishi в апреле реализовали 1270 автомобилей – на 9 % больше, чем годом ранее. Компания «Хендэ Мотор СНГ» сообщила о продажах в апреле 13 656 ед. Hyundai, что соответствует росту почти на 12 %.{{material_117996}}Аналогичная тенденция наблюдалась, напомним, и в марте. Тогда российский рынок новых транспортных средств вырос на 9,4 %, до 137 894 автомобилей, впервые с декабря 2016 года. В целом за период с января по апрель продано 454 720 автомобилей. В целом за первые 4 месяца года российский рынок показал рост на 3,2 %. По итогам I квартала 2017 года продажи выросли на 1 %, в январе и феврале рынок падал на 5 и 4,1 % соответственно.
2017-05-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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