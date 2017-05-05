64
5 мая 2017, 15:17
Российский авторынок продолжает рост
По предварительным данным, количество сделок в апреле у разных компаний увеличилось на 9-12 %, реализовано порядка 132 250 автомобилей. Ранее сообщалось о повышении востребованности авто на вторичном рынке.
Российские дилеры Mitsubishi в апреле реализовали 1270 автомобилей – на 9 % больше, чем годом ранее. Компания «Хендэ Мотор СНГ» сообщила о продажах в апреле 13 656 ед. Hyundai, что соответствует росту почти на 12 %.
Ранее мы писали
Продажи подержанных автомобилей уже давно являются хорошим подспорьем для дилеров в кризисное время. Тем не ...Читать далее
Аналогичная тенденция наблюдалась, напомним, и в марте. Тогда российский рынок новых транспортных средств вырос на 9,4 %, до 137 894 автомобилей, впервые с декабря 2016 года.
В целом за период с января по апрель продано 454 720 автомобилей. В целом за первые 4 месяца года российский рынок показал рост на 3,2 %. По итогам I квартала 2017 года продажи выросли на 1 %, в январе и феврале рынок падал на 5 и 4,1 % соответственно.
Читайте по теме
Сам себе мастер: кому нужна аренда сервиса?
05.05.2017, 09:00
Как подготовить автомобиль к летнему сезону
04.05.2017, 17:23
Надо ли обкатывать летние шины сразу после покупки?
28.04.2017, 10:59
Проезд по выделенкам могут сделать свободным
28.04.2017, 09:34
Дан старт российским продажам кроссовера FAW Besturn X80
27.04.2017, 11:20
Петербуржцы поехали по Дунайскому путепроводу
27.04.2017, 09:29
Читайте по теме
Сам себе мастер: кому нужна аренда сервиса?
05.05.2017, 09:00
Как подготовить автомобиль к летнему сезону
04.05.2017, 17:23
Надо ли обкатывать летние шины сразу после покупки?
28.04.2017, 10:59
Проезд по выделенкам могут сделать свободным
28.04.2017, 09:34
Дан старт российским продажам кроссовера FAW Besturn X80
27.04.2017, 11:20
Петербуржцы поехали по Дунайскому путепроводу
27.04.2017, 09:29
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Появился стук в подвеске, который не могли диагностировать в нескольких СТО, а на одном вообще зарядили список деталей на половину ходовой... Решил по совету знакомого заехать в PitLine и не пожалел, здесь я увидел, что ребята заинтересованы починить, а не содрать денег.Такой сервис заслуживает уважения ...
Блин, в Инкоме машину забронировал. Поеду на выходные. А тут читаю что пишут, и уже сомневаться начинаю.На что внимание в договоре обратить? Как вообще так цена поднялась и не заметили?Переживаю уже!!!!
| Кому: Akrobat Akrobat, не согласен с вами, Росинкор нормальная компания, хоть и маленькая. Мы там страхуем не только авто, но даже свою фирму. За время сотрудничества еще ни одной претензии не было.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное