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12 мая 2017, 07:49

Российский авторынок реанимируется после зимы

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в апреле увеличились на 6,9 % и составили 129 476 машин. Озвучено, какие марки и модели занимают лидирующие позиции, а кто ухудшил свои наработки прежних месяцев.
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По итогам 4 месяцев 2017 года российский авторынок вырос на 2,6%, до 451 945 автомобилей, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса.
 
В апреле продажи увеличились по сравнению с прошлым годом, но в то же время не достигли результата марта. Согласно прогнозу АЕБ, в 2017 году российский авторынок может вырасти на 4%, до 1 480 000 автомобилей, таким образом остановив 4-летнее падение.
 
«АвтоВАЗ» реализовал в прошлом месяце 26 337 машин. Второе место заняла Kia с 16 003 реализованными автомобилями, третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 13 656 ед. Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 11 574 покупателя, на 19 % больше предыдущего показателя. Замыкает пятерку Volkswagen, продажи которого составили 7 257 машин.
 
Toyota отработала апрель с 12-процентным минусом. Еще большее падение продемонстрировали Lexus (-18%) и Audi (-23%). Nissan наконец-то пошел в гору (+11 %), движение вверх продолжают Ford (+7 %), Datsun (+22%), Subaru (+15%) и Mazda (+15%).
 
В «китайском» землячестве владычествует Lifan. Несмотря на 7-процетное снижение продаж, автопроизводителю из Чунцина удалось сохранить за собой 1 место с 1 251 ед. Следующий вторым бренд Chery сумел продать всего 456 машин (+7%), на третьей строчке обосновался Changan, который, реализовав 197 новых автомобилей (+213%), сумел обойти Geely (188 ед. и -67%).

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Российский авторынок реанимируется после зимы
По итогам 4 месяцев 2017 года российский авторынок вырос на 2,6%, до 451 945 автомобилей, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса. В апреле продажи увеличились по сравнению с прошлым годом, но в то же время не достигли результата марта. Согласно прогнозу АЕБ, в 2017 году российский авторынок может вырасти на 4%, до 1 480 000 автомобилей, таким образом остановив 4-летнее падение. «АвтоВАЗ» реализовал в прошлом месяце 26 337 машин. Второе место заняла Kia с 16 003 реализованными автомобилями, третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 13 656 ед. Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 11 574 покупателя, на 19 % больше предыдущего показателя. Замыкает пятерку Volkswagen, продажи которого составили 7 257 машин. Toyota отработала апрель с 12-процентным минусом. Еще большее падение продемонстрировали Lexus (-18%) и Audi (-23%). Nissan наконец-то пошел в гору (+11 %), движение вверх продолжают Ford (+7 %), Datsun (+22%), Subaru (+15%) и Mazda (+15%).  В «китайском» землячестве владычествует Lifan. Несмотря на 7-процетное снижение продаж, автопроизводителю из Чунцина удалось сохранить за собой 1 место с 1 251 ед. Следующий вторым бренд Chery сумел продать всего 456 машин (+7%), на третьей строчке обосновался Changan, который, реализовав 197 новых автомобилей (+213%), сумел обойти Geely (188 ед. и -67%).
2017-05-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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