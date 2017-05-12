13
12 мая 2017, 07:49
Российский авторынок реанимируется после зимы
Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в апреле увеличились на 6,9 % и составили 129 476 машин. Озвучено, какие марки и модели занимают лидирующие позиции, а кто ухудшил свои наработки прежних месяцев.
По итогам 4 месяцев 2017 года российский авторынок вырос на 2,6%, до 451 945 автомобилей, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса.
В апреле продажи увеличились по сравнению с прошлым годом, но в то же время не достигли результата марта. Согласно прогнозу АЕБ, в 2017 году российский авторынок может вырасти на 4%, до 1 480 000 автомобилей, таким образом остановив 4-летнее падение.
«АвтоВАЗ» реализовал в прошлом месяце 26 337 машин. Второе место заняла Kia с 16 003 реализованными автомобилями, третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 13 656 ед. Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 11 574 покупателя, на 19 % больше предыдущего показателя. Замыкает пятерку Volkswagen, продажи которого составили 7 257 машин.
Toyota отработала апрель с 12-процентным минусом. Еще большее падение продемонстрировали Lexus (-18%) и Audi (-23%). Nissan наконец-то пошел в гору (+11 %), движение вверх продолжают Ford (+7 %), Datsun (+22%), Subaru (+15%) и Mazda (+15%).
В «китайском» землячестве владычествует Lifan. Несмотря на 7-процетное снижение продаж, автопроизводителю из Чунцина удалось сохранить за собой 1 место с 1 251 ед. Следующий вторым бренд Chery сумел продать всего 456 машин (+7%), на третьей строчке обосновался Changan, который, реализовав 197 новых автомобилей (+213%), сумел обойти Geely (188 ед. и -67%).
Читайте по теме
По счетам ГИБДД: сколько тратят на штрафы?
10.05.2017, 09:31
Техника Сапун Горы готовится отпраздновать День Победы
09.05.2017, 07:43
Сам себе мастер: кому нужна аренда сервиса?
05.05.2017, 09:00
Как подготовить автомобиль к летнему сезону
04.05.2017, 17:23
Надо ли обкатывать летние шины сразу после покупки?
28.04.2017, 10:59
Проезд по выделенкам могут сделать свободным
28.04.2017, 09:34
Читайте по теме
По счетам ГИБДД: сколько тратят на штрафы?
10.05.2017, 09:31
Техника Сапун Горы готовится отпраздновать День Победы
09.05.2017, 07:43
Сам себе мастер: кому нужна аренда сервиса?
05.05.2017, 09:00
Как подготовить автомобиль к летнему сезону
04.05.2017, 17:23
Надо ли обкатывать летние шины сразу после покупки?
28.04.2017, 10:59
Проезд по выделенкам могут сделать свободным
28.04.2017, 09:34
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Появился неприятный гул в коробке на моем Серато. Выбрал ближайший сервис, им оказался ац на волгоградке. По приезду достаточно быстро диагностировали что дело в подшипнике первичного вала, а также заменили масло. Хороший сервис, все сделали за 2 часа и качественно.
| Кому: valerijereshev cолидарен с вами во мнение. Поэтому когда покупал первую машину, а это было в конце прошлого года, думал о том, что лучше будет купить подержанную иномарку чем ВАЗ. Покоцать и разбить их мне было бы одинакова жалко. Хоть я и мало думал о том, что могу попасть в ДТП. За рулем я ...
Каско впарили!!!!Никто мне тут так и не ответил, расскажу подробно про то как я в инкоме съездил. Убил все выходные: сначала инфу о них реальную пытался узнать. Нашел отзывы здесь, http:// всеавто-мск.рф, выяснил что знакомый мой тоже там брал машину, Петр, у нас с ним дачи по-соседству. Давай ему звонить ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное