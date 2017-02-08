8 февраля 2017, 14:36

Российский авторынок в январе сократился на 5 %

За первый месяц года в России было продано 77 900 новых автомобилей, что примерно на 4 000 меньше, чем в январе 2016 года. Такие данные приводит «Ассоциация европейского бизнеса».
«После очень медленных первых двух недель покупательская активность заметно и последовательно увеличивалась, начиная с середины месяца. Это предполагает, что покупатели приняли продуктовые предложения и цены 2017 года и смирились с новой реальностью, - пояснил председатель комитета автопроизводителей «Ассоциации европейского бизнеса» Йорг Шрайбер. - Это является солидной базой, чтобы стартовать в начале весеннего сезона».
 
Напомним, что по итогам 2016 года российский рынок новых автомобилей, по данным АЕБ, сократился на 11 %, до 1 400 000 ед.

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Российский авторынок в январе сократился на 5 %
«После очень медленных первых двух недель покупательская активность заметно и последовательно увеличивалась, начиная с середины месяца. Это предполагает, что покупатели приняли продуктовые предложения и цены 2017 года и смирились с новой реальностью, - пояснил председатель комитета автопроизводителей «Ассоциации европейского бизнеса» Йорг Шрайбер. - Это является солидной базой, чтобы стартовать в начале весеннего сезона». Напомним, что по итогам 2016 года российский рынок новых автомобилей, по данным АЕБ, сократился на 11 %, до 1 400 000 ед.
2017-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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