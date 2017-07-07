7 июля 2017, 17:25
Российский авторынок взбодрился - продажи выросли на 15%
Начало года для отечественного автомобильного рынка стало весьма посредственным. Аналитика показывала средние цифры продаж со слабым падением на 4-5%. Но второй квартал 2017 года изменил ситуацию - в июне аналитиками зафиксирован прирост в 15%. Эти данные опубликованы в ежегодном отчете комитета автопроизводителей АЕБ.
{material_119948}}Тенденция к росту наметилась еще в марте, когда впервые с 2014 года рынок вырос на 9,4%. Начало второго квартала ознаменовалось небольшим приростом на 6,9%, что объяснялось экспертами наступлением майских праздников. И только в мае 2017 года автомобильный рынок сделал настоящий рывок - первый раз за последние три года рост показал двузначную цифру (+14,7%).
Если оперировать точными данными, то продажи первого летнего месяца выросли на 18 405 штук по сравнению с июнем прошлого года и составили 141 084 автомобиля. В топ-пять июня вошли марки Lada (27 396 единиц), Kia (16 755 единиц), Hyundai (14 673 единиц), Renault (12 239 единиц) и Toyota (9 059 единиц). Статистика говорит о том, что российский автомобильный рынок уверенно восстанавливается после кризиса.
Всего с начала года до июня в России было продано 718 529 автомобилей.
Если оперировать точными данными, то продажи первого летнего месяца выросли на 18 405 штук по сравнению с июнем прошлого года и составили 141 084 автомобиля. В топ-пять июня вошли марки Lada (27 396 единиц), Kia (16 755 единиц), Hyundai (14 673 единиц), Renault (12 239 единиц) и Toyota (9 059 единиц). Статистика говорит о том, что российский автомобильный рынок уверенно восстанавливается после кризиса.
Всего с начала года до июня в России было продано 718 529 автомобилей.
Читайте по теме
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
07.07.2017, 10:17
В Санкт-Петербурге открылся сервисный центр MAN
06.07.2017, 08:57
На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman
05.07.2017, 18:04
Как сделать перевозку детей безопасной?
05.07.2017, 09:34
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
02.07.2017, 23:25
Читайте по теме
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
07.07.2017, 10:17
В Санкт-Петербурге открылся сервисный центр MAN
06.07.2017, 08:57
На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman
05.07.2017, 18:04
Как сделать перевозку детей безопасной?
05.07.2017, 09:34
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
02.07.2017, 23:25
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: Victor77 а по ценам как? дорого там?
Ну так себе очень много непоняток
Хороший персонал я всем доволен
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное