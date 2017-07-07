7 июля 2017, 17:25

Российский авторынок взбодрился - продажи выросли на 15%

Начало года для отечественного автомобильного рынка стало весьма посредственным. Аналитика показывала средние цифры продаж со слабым падением на 4-5%. Но второй квартал 2017 года изменил ситуацию - в июне аналитиками зафиксирован прирост в 15%. Эти данные опубликованы в ежегодном отчете комитета автопроизводителей АЕБ.
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{material_119948}}Тенденция к росту наметилась еще в марте, когда впервые с 2014 года рынок вырос на 9,4%. Начало второго квартала ознаменовалось небольшим приростом на 6,9%, что объяснялось экспертами наступлением майских праздников. И только в мае 2017 года автомобильный рынок сделал настоящий рывок - первый раз за последние три года рост показал двузначную цифру (+14,7%).

Если оперировать точными данными, то продажи первого летнего месяца выросли на 18 405 штук по сравнению с июнем прошлого года и составили 141 084 автомобиля.  В топ-пять июня вошли марки Lada (27 396 единиц), Kia (16 755 единиц), Hyundai (14 673 единиц), Renault (12 239 единиц) и Toyota (9 059 единиц). Статистика говорит о том, что российский автомобильный рынок уверенно восстанавливается после кризиса.

Всего с начала года до июня в России было продано 718 529 автомобилей.

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Российский авторынок взбодрился - продажи выросли на 15%
{material_119948}}Тенденция к росту наметилась еще в марте, когда впервые с 2014 года рынок вырос на 9,4%. Начало второго квартала ознаменовалось небольшим приростом на 6,9%, что объяснялось экспертами наступлением майских праздников. И только в мае 2017 года автомобильный рынок сделал настоящий рывок - первый раз за последние три года рост показал двузначную цифру (+14,7%). Если оперировать точными данными, то продажи первого летнего месяца выросли на 18 405 штук по сравнению с июнем прошлого года и составили 141 084 автомобиля.  В топ-пять июня вошли марки Lada (27 396 единиц), Kia (16 755 единиц), Hyundai (14 673 единиц), Renault (12 239 единиц) и Toyota (9 059 единиц). Статистика говорит о том, что российский автомобильный рынок уверенно восстанавливается после кризиса. Всего с начала года до июня в России было продано 718 529 автомобилей.
2017-07-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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