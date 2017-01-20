20 января 2017, 10:42

Российский авторынок за год сократился на 3 %

По итогам 2016 года продажи легковых автомобилей составили 1 243 020 ед. авто. По данным «Автостата», лидерами на российском авторынке остался «АвтоВАЗ», который продал в 2016 году 255 371 автомобиль, что на 6,6 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
На 2 место вышла Kia с результатом 153 060 проданных машин. 3 строчку занял Hyundai - 129 103 ед. Renault вышел на 4 место в рейтинге продаж за 2016 год: 113 133 автомобиля, на 9,8 % больше, чем годом ранее. Замыкает пятерку лидеров Toyota, продажи которой составили 84 807 экземпляров.
 
В десятку самых популярных марок по итогам 2016 года также вошли Volkswagen (70 327 ед.), Nissan (68 992 ед.), Skoda (53 056 ед.), Ford (35 360 ед.) и Mercedes-Benz (32 143 ед.). 

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Код для магнитолы
| Кому: Олег Здравствуйте код ещё нужен ? Пишите на audio@fordcode.ru. Помогут 100%
Гуру
большие обороты. глохнет
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
Камаз6460
Покрасить кузов в матовый цвет
Я бы не рисковал сам красить, пусть лучше в автосервисе красят!
DedpooL
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей
Тест-драйв Infniniti Q30: ядовитое насекомое
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Российский авторынок за год сократился на 3 %
На 2 место вышла Kia с результатом 153 060 проданных машин. 3 строчку занял Hyundai - 129 103 ед. Renault вышел на 4 место в рейтинге продаж за 2016 год: 113 133 автомобиля, на 9,8 % больше, чем годом ранее. Замыкает пятерку лидеров Toyota, продажи которой составили 84 807 экземпляров. В десятку самых популярных марок по итогам 2016 года также вошли Volkswagen (70 327 ед.), Nissan (68 992 ед.), Skoda (53 056 ед.), Ford (35 360 ед.) и Mercedes-Benz (32 143 ед.). 
2017-01-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG