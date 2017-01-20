Российский авторынок за год сократился на 3 %

По итогам 2016 года продажи легковых автомобилей составили 1 243 020 ед. авто. По данным «Автостата», лидерами на российском авторынке остался «АвтоВАЗ», который продал в 2016 году 255 371 автомобиль, что на 6,6 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
На 2 место вышла Kia с результатом 153 060 проданных машин. 3 строчку занял Hyundai - 129 103 ед. Renault вышел на 4 место в рейтинге продаж за 2016 год: 113 133 автомобиля, на 9,8 % больше, чем годом ранее. Замыкает пятерку лидеров Toyota, продажи которой составили 84 807 экземпляров.
В десятку самых популярных марок по итогам 2016 года также вошли Volkswagen (70 327 ед.), Nissan (68 992 ед.), Skoda (53 056 ед.), Ford (35 360 ед.) и Mercedes-Benz (32 143 ед.).
На 2 место вышла Kia с результатом 153 060 проданных машин. 3 строчку занял Hyundai - 129 103 ед. Renault вышел на 4 место в рейтинге продаж за 2016 год: 113 133 автомобиля, на 9,8 % больше, чем годом ранее. Замыкает пятерку лидеров Toyota, продажи которой составили 84 807 экземпляров. В десятку самых популярных марок по итогам 2016 года также вошли Volkswagen (70 327 ед.), Nissan (68 992 ед.), Skoda (53 056 ед.), Ford (35 360 ед.) и Mercedes-Benz (32 143 ед.).
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