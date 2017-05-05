12
5 мая 2017, 18:06

Российскому автопрому выделены субсидии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Минпромторгу выделяются средства из резервного фонда на поддержку ряда отраслей промышленности, включая автопром.
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По информации «Автостата», 7,4 млрд рублей выделено на субсидии российским организациям автомобилестроения, в том числе их «дочкам» на возмещение части затрат на уплату процентов по инвесткредитам и выплату купонного дохода по облигациям. Еще 17,5 млрд рублей будет направлено на компенсацию части затрат в связи с производством колесных транспортных средств.
 
По 10 млрд рулей выделяется на субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным в 2015-2017 годах физлицам на приобретение автомобилей. Средства получат и лизинговые компании - в частности, те, что предоставляли скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и коммунальной техники в 2017 году.
 
На субсидии производителям газомоторной техники направят 3 млрд рублей, еще 0,9 млрд рублей – на субсидии производителям городского наземного электрического транспорта.
 
Напомним, что в рамках господдержки автопрома на 2017 год согласовано выделение 62,3 млрд рублей, средства господдержки автопрома начнут поступать компаниям в мае. В Минпромторге ожидают, что это позволит реализовать 737 000 автомобилей.

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Российскому автопрому выделены субсидии
По информации «Автостата», 7,4 млрд рублей выделено на субсидии российским организациям автомобилестроения, в том числе их «дочкам» на возмещение части затрат на уплату процентов по инвесткредитам и выплату купонного дохода по облигациям. Еще 17,5 млрд рублей будет направлено на компенсацию части затрат в связи с производством колесных транспортных средств. По 10 млрд рулей выделяется на субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным в 2015-2017 годах физлицам на приобретение автомобилей. Средства получат и лизинговые компании - в частности, те, что предоставляли скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и коммунальной техники в 2017 году. На субсидии производителям газомоторной техники направят 3 млрд рублей, еще 0,9 млрд рублей – на субсидии производителям городского наземного электрического транспорта. Напомним, что в рамках господдержки автопрома на 2017 год согласовано выделение 62,3 млрд рублей, средства господдержки автопрома начнут поступать компаниям в мае. В Минпромторге ожидают, что это позволит реализовать 737 000 автомобилей.
2017-05-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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