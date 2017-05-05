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5 мая 2017, 18:06
Российскому автопрому выделены субсидии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Минпромторгу выделяются средства из резервного фонда на поддержку ряда отраслей промышленности, включая автопром.
По информации «Автостата», 7,4 млрд рублей выделено на субсидии российским организациям автомобилестроения, в том числе их «дочкам» на возмещение части затрат на уплату процентов по инвесткредитам и выплату купонного дохода по облигациям. Еще 17,5 млрд рублей будет направлено на компенсацию части затрат в связи с производством колесных транспортных средств.
По 10 млрд рулей выделяется на субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным в 2015-2017 годах физлицам на приобретение автомобилей. Средства получат и лизинговые компании - в частности, те, что предоставляли скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и коммунальной техники в 2017 году.
На субсидии производителям газомоторной техники направят 3 млрд рублей, еще 0,9 млрд рублей – на субсидии производителям городского наземного электрического транспорта.
Напомним, что в рамках господдержки автопрома на 2017 год согласовано выделение 62,3 млрд рублей, средства господдержки автопрома начнут поступать компаниям в мае. В Минпромторге ожидают, что это позволит реализовать 737 000 автомобилей.
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28.04.2017, 09:34
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