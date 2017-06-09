9 июня 2017, 13:35

Рост российского авторынка продолжился

Уже третий месяц подряд продажи новых автомобилей на российском авторынке демонстрируют положительную динамику. Так, в мае дилеры общими усилиями реализовали 124 990 машин, что на 14,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Наибольшим спросом в мае пользовались автомобили бренда Lada. За отчетный период их приобрели 25 051 человек, что на 22% больше, чем в 2016-м. На втором месте находится Kia с результатом 15 121 проданный автомобиль и ростом 26%. Замыкает первую тройку Hyundai с показателем в 11 955 автомобилей — эта цифра на 13% больше прошлогоднего мая. В ТОП-5 вошли также Renault (10 917) и Toyota (7 898).

Самой популярной моделью по итогам минувшего месяца стала Kia Rio – всего в России было реализовано 8 083 автомобиля против 7 569 единиц в 2016 году. На втором месте — Lada Granta, в пользу которой сделали выбор 7 324 потребителя, а на третьей позиции – Vesta с показателем 6 556 проданных машин против 3 752 единиц в мае 2016 года. Впервые с нового года этот отечественный седан занял столь высокую позицию в рейтинге.

А вот в списке майских аутсайдеров – все те же бренды. Наибольшее падение показали SsangYong (-81,4%), Brilliance (-76,7%), FAW (-54,%3) Honda (-49,4%), Geely (-40,6%), Chrysler (-33,3%).

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при повороте руля отключается магнитола, фары, вся электрика. В чем может быть проблема?
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Max3113
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Рост российского авторынка продолжился
{{material_119600}}Наибольшим спросом в мае пользовались автомобили бренда Lada. За отчетный период их приобрели 25 051 человек, что на 22% больше, чем в 2016-м. На втором месте находится Kia с результатом 15 121 проданный автомобиль и ростом 26%. Замыкает первую тройку Hyundai с показателем в 11 955 автомобилей — эта цифра на 13% больше прошлогоднего мая. В ТОП-5 вошли также Renault (10 917) и Toyota (7 898).Самой популярной моделью по итогам минувшего месяца стала Kia Rio – всего в России было реализовано 8 083 автомобиля против 7 569 единиц в 2016 году. На втором месте — Lada Granta, в пользу которой сделали выбор 7 324 потребителя, а на третьей позиции – Vesta с показателем 6 556 проданных машин против 3 752 единиц в мае 2016 года. Впервые с нового года этот отечественный седан занял столь высокую позицию в рейтинге.А вот в списке майских аутсайдеров – все те же бренды. Наибольшее падение показали SsangYong (-81,4%), Brilliance (-76,7%), FAW (-54,%3) Honda (-49,4%), Geely (-40,6%), Chrysler (-33,3%).
2017-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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