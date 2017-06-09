9 июня 2017, 13:35
Рост российского авторынка продолжился
Уже третий месяц подряд продажи новых автомобилей на российском авторынке демонстрируют положительную динамику. Так, в мае дилеры общими усилиями реализовали 124 990 машин, что на 14,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Самой популярной моделью по итогам минувшего месяца стала Kia Rio – всего в России было реализовано 8 083 автомобиля против 7 569 единиц в 2016 году. На втором месте — Lada Granta, в пользу которой сделали выбор 7 324 потребителя, а на третьей позиции – Vesta с показателем 6 556 проданных машин против 3 752 единиц в мае 2016 года. Впервые с нового года этот отечественный седан занял столь высокую позицию в рейтинге.
А вот в списке майских аутсайдеров – все те же бренды. Наибольшее падение показали SsangYong (-81,4%), Brilliance (-76,7%), FAW (-54,%3) Honda (-49,4%), Geely (-40,6%), Chrysler (-33,3%).
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Ну бывает и на два, по разному, бывает Н6, есть и с двумя ведущими мостами и с одним. Хавейл просто не давно появился, поэтому машина у нас редкая, пока я думаю.
при повороте руля отключается магнитола, фары, вся электрика. В чем может быть проблема?
| Кому: arallov_85 Есть вариант Kia Sportage у офф. Дилеров. Со скидкой Если интересно звоните 8 926 два три четыре семь три 8 два
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