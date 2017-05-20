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20 мая 2017, 11:07

Ростовчанин полихачил, разбив новый Porsche 911 Carrera

Позавчера на Аксайском проспекте в Ростове-на-Дону, напротив Porsche-центра произошла авария, которая почему-то не фигурирует в сводках регионального Управления МВД/ГИБДД. Спорткар Porsche 911 Carrera, оцениваемый в 13 млн рублей, на больший скорости въехал в встречную легковушку, после чего «поймал» флагшток дилерского центра.
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Porsche 911
Выпускается с 2000 г.
Новый от 6 211 000 до 14 087 000 Р
Объявлений: 16
Отзывов: 2
По информации ростовских СМИ, автором ДТП стал менеджер элитного автосалона. Дескать, молодой человек решил прокатиться на Porsche, выставленном на продажу, но вышло так, как вышло. Есть, правда, и другая версия происшедшего: за рулем разбитого спорткара был один из клиентов автоцентра, взявший «Карреру» на тест-драйв.

Представители дилерского комплекса стараются хранить строгое молчание о случившемся, понимая, что дурная слава им ни к чему. Но осадок в любом случае есть, даже несмотря на то, что автомобиль, как говорится в комментариях в соцсетях, был застрахован.

От себя заметим, что самый «простой» Porsche 911 Carrera доступен от 6 319 000 рублей. Это вариант с 370-сильным мотором, на «ручке», способный разгоняться до «сотни» за 4,6 секунды. «Максималка» - 295 км/ч.

В апреле текущего года марка Porsche сумела реализовать в России 450 новых машин, преимущественно Cayenne/Macan. По результатам деятельности компании в период с января по май уменьшение продаж к аналогичному показателю 2016-го составило 24%.

Автоправо-ГИБДД Порш, Порше 911 Каррера

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Отзывы по теме
Porsche 911 Carrera GTS оценили в 6 178 000 рублей
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
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Ростовчанин полихачил, разбив новый Porsche 911 Carrera
 {{model_1715}} По информации ростовских СМИ, автором ДТП стал менеджер элитного автосалона. Дескать, молодой человек решил прокатиться на Porsche, выставленном на продажу, но вышло так, как вышло. Есть, правда, и другая версия происшедшего: за рулем разбитого спорткара был один из клиентов автоцентра, взявший «Карреру» на тест-драйв. Представители дилерского комплекса стараются хранить строгое молчание о случившемся, понимая, что дурная слава им ни к чему. Но осадок в любом случае есть, даже несмотря на то, что автомобиль, как говорится в комментариях в соцсетях, был застрахован. От себя заметим, что самый «простой» Porsche 911 Carrera доступен от 6 319 000 рублей. Это вариант с 370-сильным мотором, на «ручке», способный разгоняться до «сотни» за 4,6 секунды. «Максималка» - 295 км/ч. В апреле текущего года марка Porsche сумела реализовать в России 450 новых машин, преимущественно Cayenne/Macan. По результатам деятельности компании в период с января по май уменьшение продаж к аналогичному показателю 2016-го составило 24%.
2017-05-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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