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20 мая 2017, 11:07
Ростовчанин полихачил, разбив новый Porsche 911 Carrera
Позавчера на Аксайском проспекте в Ростове-на-Дону, напротив Porsche-центра произошла авария, которая почему-то не фигурирует в сводках регионального Управления МВД/ГИБДД. Спорткар Porsche 911 Carrera, оцениваемый в 13 млн рублей, на больший скорости въехал в встречную легковушку, после чего «поймал» флагшток дилерского центра.
Porsche 911
Выпускается с 2000 г.
Новый от 6 211 000 до 14 087 000 Р
Представители дилерского комплекса стараются хранить строгое молчание о случившемся, понимая, что дурная слава им ни к чему. Но осадок в любом случае есть, даже несмотря на то, что автомобиль, как говорится в комментариях в соцсетях, был застрахован.
От себя заметим, что самый «простой» Porsche 911 Carrera доступен от 6 319 000 рублей. Это вариант с 370-сильным мотором, на «ручке», способный разгоняться до «сотни» за 4,6 секунды. «Максималка» - 295 км/ч.
В апреле текущего года марка Porsche сумела реализовать в России 450 новых машин, преимущественно Cayenne/Macan. По результатам деятельности компании в период с января по май уменьшение продаж к аналогичному показателю 2016-го составило 24%.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
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